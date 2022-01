Žádná skleněná záda. Takto Apple vyřeší bezdrátové nabíjení u nových iPadů Pro

Jednou z největších novinek letošní generace iPadů Pro, jejíž představení očekává svět v první polovině letoška, je bezesporu nasazení podpory bezdrátového nabíjení. Řada Pro se tak díky tomu stane vůbec prvními tablety v portfoliu Applu s podporou tohoto typu nabíjení, což by jí mělo velmi slušně zvýšit atraktivitu. Nasazení této vychytávky však dělá údajně Applu starosti a to až takové, že svůj záměr nedávno pozměnil.

Podle dostupných informací měl Apple zprvu usilovat o to, aby letošní generace iPadů Pro disponovala zcela skleněnými zády. To však měl podle informací zdroje 9to5mac kvůli obavám z jednoduchého poškození nakonec odpískat a bezdrátové nabíjení vyřešit šalamounsky skrze zvětšení loga jablka na zádech tabletu. To má být nově skleněné a tím pádem podporovat bezdrátové nabíjení, které navíc bude dle všeho nabízet i přichycení k MagSafe nabíječce, jenž iPadům zajistí vyšší bezdrátovou nabíjecí rychlost. Ta má být jen pro zajímavost ještě vyšší než kterou nyní nabízí Apple u iPhonů a to zřejmě kvůli tomu, aby mohl u iPadů garantovat nabití z 0 na 50 % za půl hodiny, jak to nyní dělá i u nových MacBooků Pro.

Pokud se iPady Pro podpory bezdrátového nabíjení letos skutečně dočkají, stanou se teprve třetím typem produktu z dílny Applu, který touto vychytávkou disponuje. Kromě nich ji totiž nabízí už jen iPhony a AirPods (nepočítáme-li druhou generaci Apple Pencil). Dá se nicméně očekávat, že výhledově bude Apple usilovat o nasazení bezdrátového nabíjení u většiny svých produktů v čele s ovladači pro Apple TV či periferiemi. Naopak u Maců nic takového smysl dávat nikdy nebude, jelikož jsou osazeny masivními bateriemi, které by potřebovaly v případě bezdrátového nabíjení skutečně brutální výkon, který by s sebou nesl i velké ztráty.

