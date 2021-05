Recenze 12,9″ iPad Pro s XDR displejem a M1: Změní vaše vnímání tabletu

Když Apple představil nový iPad Pro 12,9″ s XDR displejem a M1, jen málokdo si na první pohled uvědomoval, co za stroj se podařilo lidem z Cupertina vytvořit. Chtěl jsem napsat „tablet“, ovšem když se podíváte na to, co vše se podařilo do tohoto ultratenkého tabletu vtěsnat, musí vám připadat označení tablet jako hanlivé. Apple totiž neudělal jen další iPad v řadě. Udělal stroj, který představuje zcela jinou dimenzi využitelnosti, zcela novou úroveň použití a je kategorií sám o sobě. Jsem rád, že jsem měl tu čest jej recenzovat, a i když jej za svůj stávající iPad Pro nevyměním, bylo mi opravdu obrovskou ctí se s ním setkat. Na to, v čem je tak jiný a proč je tento úvod spíše chvalozpěvem a také na to, proč si jej nakonec přece jen nenechám najdete odpovědi v následujících řádcích. Pojďme začít pěkně od začátku.

Co se hmotnosti a velikosti týká, ta je stále stejná jako u předchozích iPadů Pro s 12,9″ displejem. Pokud zvolíte model s 5G, budete mít v ruce zařízení o váze 684 gramů, což se může zdát na první pohled poměrně dost, ovšem hmotnost se díky velikosti poměrně dobře rozloží a pokud jej nechcete držet v jedné ruce, pak ji příliš vnímat nebudete. Na druhou stranu zatímco svůj 11″ iPad Pro mohu používat i tak, že jej v jedné ruce držím a druhou s ním pracuji, zde je to již skutečně nereálné. Svoji velikostí a také vším ostatním je to skutečně pracovní nástroj. Pokud chcete společníka na čtení knih, brouzdání na internetu na pohovce, pak volte rozhodně menší velikost. Neumím si totiž prakticky představit používat 12,9″ iPad jinak než jako zařízení, které vždy musím někde položit, opřít nebo jej používat spolu s klávesnicí, zatímco u menšího 11″ iPadu Pro mi to problém nedělá.

Zatímco přední stranu tvoří v podstatě jen displej s velmi úzkými rámečky a FaceTime kamerou spolu s dalšími senzory, na zadní straně najdeme duální fotoaparát. Zatímco jedna čočka je klasický širokoúhlý fotoaparát, druhá představuje ultraširokoúhlý fotoaparát. První z nich disponuje 12 MP a clonou f/1,8, druhý ultraširokoúhlý pak 10MP a clonou f/2,4. Ano, fotky které vyfotíte, vypadají skutečně dobře a jsou na velmi vysoké úrovni, dokonce na stejné, na jaké byl iPhone ještě před doslova pár lety. Na druhou stranu já jsem za celý svůj život s iPadem neudělal jedinou fotku. Ocenil bych, kdyby se Apple nesnažil iPad co nejvíc přiblížit iPhonu, ale naopak nabídl třeba marko objektiv, který by bylo možné používat při domácí práci nebo například v laboratořích a tak podobně. Ovšem pokud chcete s 12,9″ zařízením běhat po zoo a dělat fotky, nic vám v tom nebrání, budou vypadat skvěle. Video si pak nahrajete až při 4K se 60 snímky za vteřinu, což je aktuálně ten nejvyšší běžně dostupný standard.

Na zadní straně iPadu naleznete také na horní a spodní části antény, které elegantně narušují hliníkové tělo. Nechybí ani Smart konektor a magnetický konektor, ostatně iPad je samozřejmě kompatibilní s Apple Pencil druhé generace. Celkově na mě pak tělo iPadu působí velmi robustně a pocit nechtěného ohnutí není o nic větší než u 11″ varianty, naopak, tělo mi přijde ještě tužší a velmi kvalitně zpracované. Na bocích pak nechybí slot na sim kartu a taktéž čtveřice reproduktorů a pětice mikrofonů. Zvuk, který se vám naskytne například při sledování Netflixu je skutečně stereo a pokud držíte iPad ve správné vzdálenosti, dokáže vám poskytnout plnohodnotný zážitek ze sledování filmů a videí. Samozřejmě to není domácí kino ani studiový reproduktor, ale zvuk je velmi dobrý a například s kvalitou zvuku z iMacu jej nelze vůbec porovnávat – je totiž mnohem lepší než u iMacu. Samozřejmostí je pak USB-C konektor, který slouží jak k propojení iPadu s okolním světem pomocí kabelu, tak také k dobíjení pomocí přiloženého 20 W adaptéru.

Kromě USB kabelu do něj však můžete připojit také Thunderbolt s USB-C koncovkou a pak nastává skutečná legrace. Přenos dat přes Thunderbolt je totiž možný rychlostí až 40 GB/s a dokážete tak v reálném čase zobrazovat například 8K Video s HDR při 120 Hz nebo další podobné šílenosti. Připojit přes Thunderbolt k novému iPadu můžete dokonce i Apple XDR Display Pro, pokud by vám snad XDR v iPadu bylo málo! Thunderbolt dává konektivitě iPadu zcela nový rozměr a možnosti. Když už jsme u konektoru, přes který se iPad i nabíjí, pak se hodí říct také jak dlouho vydrží. Apple uvádí, že se dostanete na 10 hodin výdrže při surfování na internetu přes Wi-Fi. Pokud využijete iPad alespoň trošku tak, jak je koncipován, pak to rozhodně nebude k surfování na internetu a při reálné práci například s grafikou, fotografiemi nebo videem se dostanete na 8 až 8,5 hodiny. Při zaplém 5G se pak dostáváme o hodinu níže. Jedná se však stále o čas, kdy vám iPad dokáže sloužit celý pracovní den, což je asi to hlavní, co většinu lidí v případě práce zajímá.

Nejlepší displej který jste kdy měli je ve vašem iPadu

Bezesporu tím nejúžasnějším, co iPad Pro 12,9″ XDR nabízí je displej. Applu se podařilo přenést téměř 1:1 počítačový displej za 140 tisíc korun do těla iPadu. Slovy čísel to znamená, že máte k dispozici rozlišení 2732×2048 při 264 pixelech na palec, technologii ProMotion, barevný gamu P3, true tone, odrazivost pouhé 1,8 % a neuvěřitelný jas až 1000 nitů nebo HDR jas až 1600 nitů. Kontrastní poměr je jeden milion ku jedné. Jedná se o nejlepší displej, který kdy Apple dal do jakého produktu s výjimkou samotného XDR display Pro. Ano, je to displej, který je lepší než ten, co máte ve svém iMacu 5K, ve svém MacBook Pro a je jedno, co máte doma za televizor, tento displej je rozhodně lepší než vaše televize, i kdyby stála několik milionů korun. Otázku, kterou si musíte položit je, zda je tento displej určen právě pro vás.

Chápu, že je na světe spousta lidí, kteří mají rádi vždy to nejlepší a nemají problém za to patřičně zaplatit, peníze pro ně často v položkách jako je iPad nehrají roli. Sám mám také rád vždy to nejlepší a například u iPhone si neumím představit, že bych měl jinou než „Pro“ verzi. Nový iPad Pro 12,9″ s M1 procesorem a XDR displejem je však z mého osobního úhlu pohledu produkt, který je určen skutečně jen pro profesionální uživatele a my ostatní, kteří na něm nechceme editovat, upravovat nebo si prohlížet fotky focené nejdražšími fotoaparáty na světě nebo videa točená na RED kamery, jej zkrátka nedokážeme nejen využít, ale ani dostatečně ocenit. Sám mám už více než půl roku na stole Apple XDR display Pro, který je co se zobrazování týká velmi podobný tomu, co vidíte na iPadu s XDR displejem. Ovšem sám iPad používám spíš na procházení internetu, hraní her, sledování videa nebo jako rozšířený displej například ke dronu. Ve všech těchto případech vám budou připadat barvy klasického iPadu líbivější a má to svůj důvod. XDR se totiž snaží o co největší věrnost barev. Obraz tak vypadá přesně tak, jak jej zachytil fotoaparát, jak jej vytvořil grafik nebo jak jej natočila kamera, ovšem to neznamená, že je na první pohled pro běžného uživatele líbivější než obraz na klasickém iPadu. Často to je právě naopak a když si zapnete třeba Call of Duty Mobile, zjistíte, že se vám zdají barvy lepší na klasickém iPadu Pro bez XDR.

Pokud jste člověk, který potřebuje pro svoji práci stoprocentní věrnost barev a jste se svojí Leicou uprostřed amazonského pralesa, kde potřebujete rychle zkontrolovat to, co jste před pár minutami nafotili, pak nemáte nad čím přemýšlet a XDR iPad si kupte. Uvidíte totiž barvy přesně tak, jak jste je zachytili na čip svého fotoaparátu. Pokud chcete XDR používat jako náhledový displej při natáčení videa, pak se opět nemáme příliš o čem bavit. Cenově je totiž iPad s 12,9″ displejem zcela někde jinde než náhledové displeje k RED kamerám. Ano, můžeme se bavit o tom, že ty jsou ještě o kousek dál, ale jsou také o velký kus dál s cenou, a navíc jsou to stále jen displeje, zde máte klasický iPad, který je ale možné použít pro náhled při natáčení v kvalitě, která bude 99 % lidem dostačovat. To jedno procento pak točí pro Netflix nebo Hollywood. XDR je neuvěřitelný displej a doteď nechápu, jak se mohlo povést Applu něco tak úžasného přenést do iPadu. Na druhou stranu si je potřeba uvědomit, pro koho je určený, abyste pak nebyli zklamáni. Běžný uživatel totiž uvidí pouze černou barvu, a to tak dokonalou, jakou zobrazují jen ty nejdražší OLED displeje na světě. Všechny ostatní barvy mu budou připadat nevýrazné a málo syté. Profesionálovi naopak zaplesá srdce, když uvidí vše tak, jak to viděl ve skutečnosti během natáčení nebo focení.

iPad Pro s M1 procesorem – zcela nové možnosti

Zcela upřímně, to, co platí o XDR displeji platí více méně i o samotném procesoru M1. Pokud totiž na iPadu chcete hrát Call of Duty, pak nebudete mít díky M1 lepší skills ani se vám hra rychleji nenačte. Na Call of Duty vám totiž stačil procesor A14. S M1 přichází zcela nová dimenze výkonu a nejsou to jen marketingové kecy Applu. Je to však opět stejně jako u displeje výkon, který musíte umět ocenit a využít. Vezměte si, že můj čtyři roky starý iMac nedokázal utáhnout Apple XDR display Pro a právě kvůli tomu jsme si před půl rokem musel pořídit nový iMac. Teď k tomuto displeji s rozlišením 6K připojím malou nenápadnou placku a ono to vše funguje! Vy reálně můžete jít, vzít iPad Pro plný fotek a doma jej připojit ke svému XDR displeji a tam je editovat a to přímo z iPadu! Chápu, že pro hráče Call of Duty je to nezajímavé, ale o tom procesor M1 zkrátka je. Je o tom, co se nám před pár měsíci ještě ani nesnilo. Ano, je pravda, že to dokázal i iPad Pro z roku 2018, ovšem neměli jste možnost následně editovat videa v tak velkém rozlišení a s takovou svižností.

Mohu vzít 4K video s 60 snímky za vteřinu a editovat jej stejně rychle a pohodlně jako na svém iMacu za téměř dvě stě tisíc korun s tím, že výsledný export bude trvat jen o pár desítek procent času déle než na iMacu. Plně chápu, že to někomu může připadat jako věc, která je pro něj mnohem méně důležitá než rychlost spouštění hry, ovšem iPad Pro je přesně na tyto věci určen. Zahraniční recenze výkon novinky nehodnotily jako něco revolučního, protože jim nepřišlo, že by rozdíl oproti předchozí generaci s procesorem A14 byl nějak dramatický, ale on je skutečně o 50% vyšší. Je však potřeba podotknout fakt, že je vyšší při určitých činnostech, které jej dokážou využít.

Procesor M1 v iPadu Pro nabízí 8 jádrové CPU a 8 jádrové GPU. Počkejte, proč bych vás nudil čísly, však je to ten stejný procesor, jaký máte ve svém MacBooku Pro. Ve svém profesionálním notebooku, který je považován za etalon výkonu v rámci přenosných počítačů, máte ten stejný procesor, co v iPadu. Pokud toto pro někoho není neuvěřitelné a nesedne si z toho na zadek, pak už vážně nevím, co by takový člověk chtěl. Ano, vy ten výkon nepocítíte při surfování na LsA, ani při psaní mailů, vy jej v podstatě nepocítíte nikdy, on totiž není o rychlosti, on je zkrátka a jednoduše o možnostech. Je o tom, co nyní můžete s iPadem dělat a to je to stejné, co můžete dělat se svým MacBookem Pro! Za mě je toto zkrátka neuvěřitelné a Apple tím doslova změnil celou kategorii tabletů, protože iPad se stává něčím, co se zcela vymyká tomu, jak jsme doposud vnímaly tablety.

Detaily v podobě 5G, 2 TB a Wi-Fi 6

Kromě displeje a procesoru udělal Apple vše pro to, aby bylo možné vnímat nový iPad Pro jako skutečně profesionální stroj ve všech směrech. To první, co vám vyrazí dech již ve chvíli, kdy se začne iPad obnovovat ze zálohy při prvním spuštění je rychlost Wi-Fi. Novinka je vybavena konkrétně Wi-Fi 6 s dvojicí pásem a technologií MIMO. Aplikace doslova naskakují na displeji takovou rychlostí, jako byste je jen instalovali. Je jedno, kolik stovek MB má daná aplikace, stažena je v řádu jednotek vteřin. Samozřejmě musíte mít doma bezdrátovou síť, kterou dokáže využít iPad naplno, pokud ji však máte, pak uvidíte něco, co jste u iPadu ještě nikdy neviděli. Rychlost Wi-Fi je zkrátka neuvěřitelná, a i když mám Wi-Fi 6 i v dalších zařízeních, přijde mi, že v iPadu je ještě rychlejší.

Pokud nejste připojeni k Wi-Fi, pak máte samozřejmě možnost v případě Cellular verze iPadu používat mobilní internet. O ten se stará zbrusu nový 5G čip, díky kterému můžete využívat všechny běžně dostupné 5G sítě našich a zahraničních operátorů. Já jsem iPad recenzoval v Bratislavě a 5G jsem měl bez sebemenších problémů všude, kam jsem s ním vyrazil. Bavit se o výhodách 5G je zbytečné, jedná se zkrátka o to nejrychlejší, co můžete aktuálně na poli mobilního internetu mít. Navíc se to tak nějak skvěle hodí k tomu XDR displeji a M1 procesoru. Přece jen když vyfotíte skvělou fotku pro New York Times na Leicu, zkontrolujete ji na XDR displeji a upravíte rychlostí blesku s pomocí M1 procesoru, nebudete ztrácet čas jejím zdlouhavým odesíláním a právě proto je tu 5G. Opět se tím dostávám k tomu, že běžný uživatel pro načtení webové stránky rozhodně 5G nepotřebuje, ale tohle není běžný tablet pro běžného uživatele, je to profesionální nástroj. Zdroj: Redakce Letem světem Applem

*Fotografie je focena ve 12:00 při zcela jasné obloze, i na ostrém slunci je displej jasně čitelný

Mimochodem co s těmi ostatními fotkami, které si chcete přece jen nechat, ale posílat je do redakce se vám zatím nechce? No od toho je tu možnost si pořídit iPad Pro poprvé v historii až s 2TB paměti. Ano, je pravda, že zatímco cena iPad Pro 12,9″ XDR s M1 Wi-Fi + Cellular se 128 GB pamětí je 34 990Kč, tak za verzi s 2TB pamětí zaplatíte 65 790Kč, ovšem ten kdo tuto paměť potřebuje, ví proč a ví, že se mu vyplatí do ni investovat. Nikdo nikoho nenutí si kupovat iPad za dvojnásobnou cenu oproti té základní, ovšem ta možnost tu zkrátka je a pokud 2TB využijete, můžete si je koupit.

iPad Pro 12,9″ XDR s M1 – Nejlepší tablet, který kdy vznikl!

iPad Pro 12,9″ s XDR displejem a procesorem M1 je ten nejlepší tablet, který kdy vznikl. Jeho výkon a kvalita displeje není stejná jako u počítačů, je totiž výrazně lepší než u většiny počítačů. Displej je pak kapitola sama pro sebe, která zkrátka nemá konkurenci. Tentokrát však vnímám ono slovíčko „Pro“ v názvu mnohem víc, než například u iPhonů nebo MacBooků. Jedná se totiž skutečně o stroj určený pro profesionální uživatelé, kteří jej tentokrát dokážou nejen využít, ale především pak ocenit. Když to trošku přeženu, pak je to vlastně taková formule. Ano, může se vám líbit, můžete s ní dokonce umět jezdit, ale využít její potenciál dokáže zhruba 20 lidí na světě. Přesně takový je nový iPad Pro.

Pokud jste profík, pak budete nadšeni a dostane se vám do rukou naprosto jiná dimenze zařízení, než na které jste byli zvyklí doteď. Najednou totiž můžete použít iPad jako náhledový displej, jako displej pro upravování a kontrolu fotografií, videí nebo grafiky a tak dále. Kombinace XDR a M1 procesoru vás přenese do zcela nové dimenze využitelnosti iPadu. Ta však zůstává pro drtivou většinu uživatelů zapovězena, protože ji zkrátka nepotřebují a neumí ocenit. Poprvé tak musím říct, že i když máte na stole miliony, tentokrát zvažte, zda je potřeba za každou cenu kupovat to nejdražší na trhu, protože to nejdražší nemusí být to nejlepší pro vás, ale pro někoho úplně jiného. Jako takový je však iPad Pro 12,9″ rozhodně tím nejlepším iPadem, který kdy Apple vyrobil a taktéž tím nejlepším tabletem, který kdy vznikl. Za mě tedy obrovský palec nahoru!

