Recenze chytrého lokátoru Fixed Sense: Do dokonalosti mu nechybí mnoho

Je to již několik měsíců nazpátek, co Apple představil svůj vlastní chytrý lokalizační přívěšek, který pojmenoval AirTag. V té době už samozřejmě byly na světě chytré lokátory od jiných značek, každopádně jak už to u Applu bývá zvykem, tak přispěchal s něčím navíc. Svůj AirTag vylepšil především o integraci do sítě služby Najít, díky čemuž je možné jej najít prakticky kdekoliv na světě, nikoliv jen na vzdálenost Bluetooth. Dnes tady ale nejsme od toho, abychom recenzovali AirTag – ten už jsme zfoukli dlouhou dobu nazpět. Na trhu se před novým rokem objevil nový chytrý přívěšek od české společnosti Fixed s názvem Sense, na který se podíváme v této recenzi a pokusíme se jej taktéž lehce porovnat s AirTagem.

Oficiální specifikace

Hned na začátek je třeba zmínit, že chytré přívěšky a lokátory jsou určené jen pro relativně malou skupinu lidí. Jestliže se řadíte mezi takové jedince, kteří v životě nic neztratili a nezapomněli a z bytu nikdy neodejdete bez potřebných věcí, tak pro vás AirTag, Fixed Sense či jiný přívěšek jednoduše není určený. Fixed Sense je svou výbavou velmi zajímavý. Hned na první pohled si všimnete toho, že disponuje integrovaným poutkem, které je možné v případě potřeby odepnout. Pro využití Fixed Sense tedy nepotřebujete ještě klíčenku navíc. Fixed Sense se dále chlubí dvěma fyzickými tlačítky, kterými můžete ovládat třeba chytrou domácnost, dále nabízí teplotní a vlhkostní senzor, společně s LED diodou. Oproti AirTagu je tedy výbava „na papíře“ výrazně zajímavější – více si ale řekneme v další části této recenze. K dispozici je celkově šest barevných provedení, a to černá (recenzovaná), modrá, červená, žlutá, šedá a bílá. Cena tohoto přívěšku je 799 korun, avšak díky naší slevě jej pořídíte za pouhých 640 korun. Využijete-li dva tyto přívěšky, tak se z původní ceny 1 499 korun dostanete na pouhých 1 199 korun.

Balení

Chytrý přívěšek Fixed Sense má obyčejné balení, které vás nijak nepřekvapí, ale ani neurazí. AirTag má oproti tomu samozřejmě balení hezčí a propracovanější – ve finále nás ale samozřejmě zajímá samotný produkt. Na přední straně balení Fixed Sense najdete vyobrazený tento přívěšek společně se základními informacemi, na zadní straně se pak nachází informace o aplikaci Fixed SMART, kterou využijete pro ovládání a nastavení. Boční strana je opatřena informací o vybrané barvě přívěšku. Uvnitř krabičky pak najdete kromě Fixed Sense s předinstalovaným kovovým poutkem také oboustrannou lepící pásku pro přilepení přívěšku kamkoliv bude třeba, společně s kroužkem na klíče. Nechybí ani malý manuál v několika jazycích, každopádně ovládání Fixed Sense je velmi jednoduché, tudíž jej asi neupotřebíte.

Zpracování

Co se zpracování týče, tak Fixed Sense využívá klasický měkký plast. To je svým způsobem výhoda, jelikož nedojde k jednoduchému poškrábání jako v případě AirTagu, na druhou stranu je to ale také nevýhoda, jelikož existuje o něco větší riziko možného ohnutí, prasknutí či jiné formy zničení – tím ale nechci ale říct, že by Fixed Sense nic nevydržel. Oproti AirTagu je Fixed Sense větší „placka“, což znamená, že má větší průměr, zhruba o půl centimetru, zároveň je ale užší, což se může hodit třeba pro umístění do peněženky. Na přední straně Fixed Sense najdete dvě tlačítka, společně s bílou LED diodou, vzadu najdete pak webové stránky společnosti Fixed, společně s třemi malými otvory pro teplotní a vlhkostní senzor. Fixed Sense využívá, stejně jako AirTag, knoflíkovou baterii s označením CR2032, kterou lze vyměnit jednoduše rozevřením těla. Zdola na boční straně se nachází malý výřez, do kterého vložíte nehet a po obvodu ním začnete přejíždět, čímž se začne tělo vycvakávat a oddělovat.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

První propojení s Fixed SMART

Chytrý přívěšek Fixed Sense vám samozřejmě bez aplikace bude k ničemu, což je zcela pochopitelné. K ovládání chytrých přívěšků Fixed se využívá aplikace Fixed SMART, kterou stáhnete zdarma v App Storu, popřípadě v Google Play, pokud máte Android. Po stažení a spuštění je nutné, abyste se registrovali. Využít můžete i přihlášení přes Apple, takže je celý proces velmi jednoduchý a trvá pár sekund. Po registraci a přihlášení se ocitnete v prostředí aplikace, kde už stačí klepnout na malou ikonu + vpravo nahoře pro přidání zařízení. Na další obrazovce vyberete model přívěšku, který máte, u Fixed Sense následně podržíte chvíli jakékoliv ze dvou tlačítek, čímž se objeví v aplikaci, kde už jen stačí klepnout na Spárovat. Následně aplikaci povolte přístup ke všem službám a čidlům. Tímto je přidání do aplikace kompletní.

Fixed SMART stáhnete zde

Vyhledávání a další funkce

Právě ona aplikace je jakousi alfou a omegou pro využívání Fixed Sense. Pokud si přívěšek v aplikaci rozkliknete, tak se zobrazí celkově tři kategoriích. V první kategorii Funkce najdete veškeré možnosti, které při využívání můžete potřebovat. Pokud předmět opatřený Fixed Sense ztratíte, tak je možné využít několik možností pro nalezení. První možností je nalezení podle radaru, kdy se vám objeví informace o síle signálu Fixed Sense. Jakmile se budete přibližovat, tak se hodnota signálu začne zvětšovat, tudíž jste schopni určit správný směr. Spustit zde můžete i hlasité pípání, což je taktéž samostatnou možností pro nalezení. Právě pípání musím u Fixed Sense pochválit, jelikož onen zvuk je ve srovnání s AirTagem opravdu velmi hlasitý. V noci pak využijete tiché hledání, čímž na lokátoru začne blikat LED dioda. Poslední možností je vzdálené propípnutí, které je možné využít tehdy, pokud je Fixed Sense připojen k jinému zařízení.

Mimo to je možné aktivovat možnost, která vás upozorní na to, když se Fixed Sense pohne. Tento senzor pohybu je opravdu velice citlivý, takže stačí minimální pohyb a ihned o tom víte. Díky tomu zjistíte například to, že vám někdo mohl přibrat klíče při odchodu z domu. Opět se jedná o skvělou funkci, o které si u AirTagu můžeme nechat jen zdát. Jak už jsem zmínil výše, tak Fixed Sense dále nabízí ještě teplotní a vlhkostní senzor – oba dva tyto senzory jsou velice přesné. Pro spuštění záznamu teploty a vlhkosti je každopádně ve funkcích tuto možnost aktivovat. Následně si pak v nastavení můžete aktivovat oznámení tehdy, kdy teplota či vlhkost překročí konkrétní hranici. Díky tomu budete například přesně schopni určit, kdy byste si měli vyvětrat. Tato funkce rozhodně není tahounem Fixed Sense, na druhou stranu ale proč ji nemít?

Dvě fyzická tlačítka

Fixed Sense nabízí přímo na svém těle dvě fyzická tlačítka, s pomocí kterých můžete ovládat některé funkce či chytrou domácnost. Přímo ve funkcích je možné přejít do fotoaparátu, ve kterém stisknete spoušť právě zmáčknutím jednoho z tlačítek na Fixed Sense. Opět je to maličkost, která ale dokáže potěšit a určitě ji nejednou využijete. Pokud byste si chtěli nastavit chování tlačítek, tak se stačí vpravo nahoře v aplikaci přesunout do nastavení. Zde níže nastavíte různé akce pro jeden stisk, dvojstisk, trojstisk či dlouhé podržení, a to jak pro primární, tak i sekundární tlačítko. Podporovaných akcí je ale nyní každopádně k dispozici méně než kombinací, což je velká škoda. Největším tahounem by mělo být ovládání chytré domácnosti, jenže prozatím je možné pomocí Fixed Sense ovládat jen Philips Hue. Tuto funkci jsem ale nebyl schopný vyzkoušet, jelikož Philips Hue nevlastním, věřím však, že se počet dostupných akcí rozroste, stejně jako podpora pro ostatní systémy chytré domácnosti. Ovládat například bránu či garážová vrata prostřednictvím Fixed Sense by nemuselo být rozhodně špatné.

Oznámení a další

V rámci nastavení si pak ještě můžete změnit název vašeho Fixed Sense a případně si nastavit také předmět, ke kterému je připevněn, pro lepší rozpoznání. Další skvělou funkcí je pak rozhodně alarm, který se rozezní po odpojení či pohybu Fixed Sense. Díky tomu si můžete být jistí, že například z domu či z práce neodejdete bez předmětu, který je lokátorem opatřený. Co se melodie, která se rozezní, týče, tak si můžete vybrat z celkově deseti různých. V nastavení jsou dále k dispozici i notifikace, které se zobrazí na telefonu, společně s již zmíněnými varováními teploty, vlhkosti či baterie. Oproti AirTagu je dále možné Fixed Sense spárovat s dalšími uživateli, tedy ideálně s rodinou. Tito uživatelé budou schopni, stejně jako vy, sledovat polohu lokátoru a dále jej ovládat.

Osobní zkušenost

Chytrý lokátor Fixed Sense jsem používal po dobu zhruba dvou týdnů, a to konkrétně ke sledování klíčů od bytu a kanceláře. V úvodu jsem zmínil, že lokátory jsou primárně pro zapomínající experty, mezi které je rozhodně patřím. Zcela upřímně mohu říct, že Fixed Sense po stránce sledování a hledání předmětu dělá svou práci na výbornou. V dosahu jsem vždy klíče našel, a to především díky opravdu hlasitému zvuku, který AirTag nemá. Zároveň si pochvaluji notifikace, a to jak na teplotu a vlhkost, tak i na odpojení lokátoru. Díky prvním dvěma je možné v místnosti udržovat dobrý vzduch, což je pro produktivitu důležité, druhý typ notifikace mě pak upozornil pokaždé, když jsem klíče po opuštění domova nechal doma. Lehce zklamaný jsem však z dvou fyzických tlačítek, které toho bohužel moc neumí a nevyužil jsem je asi ani jednou. Prostě chybí nějaké možnosti, akce a funkce, které by byly použitelné. Rozhodně ale věřím, že dojde k rozšíření těchto funkcí, stejně tak i pro ovládání chytré domácnosti.

Největší kámen úrazu, pokud tedy Fixed Sense srovnám s AirTagem, vidím právě v omezeném sledování předmětu jen na vzdálenost Bluetooth. Pravdou je, že Apple svůj AirTag vymyslel prostě dokonale, jelikož jej můžete najít prakticky i na druhé straně polokoule, a to díky integraci do sítě služby Najít. Avšak v případě, že vám někdo odcizí předmět s Fixed Sense, popřípadě pokud jej ztratíte, tak se k němu už jen tak nedostanete. Na mapě v aplikaci se vám sice objeví poslední známá poloha lokátoru, to ale neznamená, že jej tady najdete. Neztrácejme ale naději, jelikož společnost Fixed informovala o tom, že někdy během března letošního roku vypustí na světlo světa Fixed Sense právě s podporou služby sítě Najít, což by bylo naprosto skvělé. Pokud k tomu dojde, tak poslední negativum bude právě využití tlačítek. Fixed Sense má tedy nakročeno k tomu, aby se stal skvělým lokátorem a já pevně věřím, že jej výrobce dotáhne k dokonalosti. To bych si opravdu přál, protože potom to bude úplně jiná liga.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Závěr

Pokud byste se měl zeptali, zdali si Fixed Sense pořídit, tak nemám důvod vám říct vyloženě ne. Ke sledování předmětů je to skvělý přívěšek, který s vámi dokáže interagovat různě přes notifikace či přes zvukové upozornění. Navíc k tomu vám dokáže změřit také teplotu a vlhkost v místnosti, což se může zdát jako banalita, ve skutečnosti je to ale super funkce, především ve spojení s upozorněními. To, k čemu je primárně Fixed Sense určený, dělá prostě dobře. V budoucnu ale bude tento přívěšek, doufejme, ještě lepší – dočkáme se zmíněné integrace do Najít a věřím, že se dočkáme i dalších možností. Otázkou tedy pro některé z vás zůstává, zdali je pro vás integrace do Najít důležitá. Jestliže ano, tak si budete muset počkat, pokud ne, tak určitě objednávejte pomocí odkazu níže.

Slevový kód

Zalíbil se vám Fixed Sense? Pokud ano a chtěli byste si jej pořídit, tak jsme si pro vás s naším partnerem přichystali perfektní slevu. Za jeden Fixed Sense byste zaplatili klasicky 799 korun, díky slevě jej můžete získat jen za 640 korun. A pokud využijete dva kusy, tak duo-pack získáte za pouhých 1 199 korun namísto původních 1 499 korun. Stačí v košíku využít slevový kód „FIXED20“, který slevu automaticky aplikuje. Berte ale na vědomí, že je slevový kód připraven jen pro prvních 10 nejrychlejších z vás!

