Vyzkoušejte si vzit v noci ven baterku a iPhone, můžete udělat zajímavé fotky

Každý ví, že čím lepší světlo, tím lepší fotka. Ovšem v zimě sluníčko moc nesvítí a většinu dní máme pod mrakem a celkově je venku dost ponuro. Navíc když už člověk vyrazí ven po práci nebo po škole, zjistí, že už je vlastně tma. iPhone a obzvlášť pak jeho tři poslední generace sice umí fotit celkem zajímavě i v noci, ovšem vždy je potřeba aby byl daný objekt nasvícený. Já miluji noční procházky se psem někde po polích nebo po lesích v okolí Bratislavy. Každý den chodíme na dvě hodiny hned ráno, často ještě za tmy a pak večer, kdy už je přes zimu vždy naprostá tma, tedy alespoň v rámci světelného smogu okolo města.

Vždy si s sebou beru baterku a iPhone. Obojí lze zkombinovat a místo spoléhání se na noční režim v případě tří posledních generací iPhone nebo na integrovaný blesk, můžete zkusit objekty, které chcete fotografovat, nasvítit pomocí baterky. Samozřejmě platí, že čím kvalitnější baterku budete mít, tím vzdálenější objekt můžete nasvítit. Idální je pak baterka, u které máte možnost sami regulovat její výkon a ten tak postupně měnit, dokud nenajdete ideální nasvícení.

Velká výhoda baterky kromě toho, že je mnohonásobně silnější než blesk v iPhone je také to, že na něm není fyzicky závislá. Můžete tak vzít baterku a někam ji položit a nasvítit objekt z úplně jiné strany, než ze které jej budete fotit. Díky spojení baterky a iPhonu lze vytvořit zajímavé fotografie i v naprosté tmě nebo tedy alespoň v tom, co se v okolí měst dá považovat za tmu. Samozřejmě na čím vzdálenější místo vyrazíte, tím zajímavější fotky pořídíte. Vyzkoušejte to sami a věřím, že budete s výsledkem spokojeni.