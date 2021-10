Pohrajte si s časem expozice u iPhone a vykouzlete zajímavé fotky

Vyrazit do lesa je dobrý nápad za jakéhokoli počasí. Když to však stihnete hned po dešti a budete mít štěstí, že po něm vysvitne sluníčko, máte možnost vyfotit na svůj iPhone zajímavé fotky a to jen díky nastavení expozičního času. Takzvaný expoziční čas neboli čas expozice udává jednodušeně řečeno dobu, po kterou je otevřena závěrka fotoaparátu, tedy dobu, po kterou může světlo dopadat na senzor. Právě tuto dobu je možné v rámci iOS ovlivnit a to tím, že při fotografování podržíte prst na displeji telefonu a potáhnete jim nahoru nebo naopak dolů. Zatím co směrem nahoru čas zvyšujete, směrem dolů jej snižujete.

iOS vám to ukazuje v reálném čase tím, že vidíte jak se mění jas na fotografii. Pokud si s tímto časem vyhrajete v podmínkách, které jsem naznačil v úvodu, pak dokážete zachytit sluneční louče prostupující mezi větvemi stromů. Je však důležité, aby bylo vlhko, případně aby byl v okolí dým nebo mlha a slunce se mělo v čem odrážet. Ideální je tedy vyběhnout do lesa hned po dešti a čekat, až se začne objevovat sluníčko. Je jasné, že pro fotografy nebo lidi, kteří rádi se svým fotoaparátem, případně iPhonem experiemntují, to není nic nového, ovšem vy, kteří to znáte, berte prosím v potaz, že náš magazín čte přes milion lidí měsíčně a zdaleka ne všichni jsou zkušení fotografové jako vy.

Čas expozice můžete samozřejmě využít kdykoli vás napadne a vytvořit díky němu fotografie i v situacích, kdy není ideální světlo nebo v situacích, kdy by klasické fotky vypadaly fádně. Experimentovat s časem se rozhodně vyplatí a pokud jste to již vyzkoušeli, budeme rádi, když se s námi o vaše výtvory podělíte v komentářích. Všechny fotky v tomto článku jsou foceny na iPhone 12 Pro.