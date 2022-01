Originální MagSafe peněženku lze nyní sehnat o 24 % levněji

Komerční sdělení: Máte iPhone 12 (Pro) či 13 (Pro) a rádi byste využili jeho MagSafe port na maximum? Pak pro vás máme tip na příslušenství, které rozhodně stojí za to. Je jím originální MagSafe peněženka, do které lze skvěle skrýt jak několik karet, tak třeba i papírová hotovost, a to vše si pak už jen pohodlně připnete na záda vašeho telefonu a můžete vyrazit kamkoliv potřebujete. Peněženka drží díky magnetu na zádech iPhonu jako přibitá, takže se nemusíte obávat její ztráty, ale v případě potřeby jí není problém rychle sejmout a například z ní vytáhnout potřebné předměty. Díky tomu, že je vyrobena z kůže si navíc můžete být jistí, že vám vydrží skutečně dlouho.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Běžná cena MagSafe peněženky je 1690 Kč, díky nynějšímu výprodeji na Mobil Pohotovosti ji však můžete mít jen za 1290 Kč a to hned v několika barvách.

MagSafe peněženky ve výprodeji naleznete zde