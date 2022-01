iPhone s displejem bez jakéhokoliv výřezu či otvoru je v plánu už na příští rok

Není-li vám výřez či otvor v displeji po chuti, již v příštím roce byste si mohli přijít na své. Tvrdí to alespoň velmi přesný analytik Ross Young, který se opírá o své zdroje pocházející primárně z dodavatelského řetězce Applu.

Youngovy zdroje konkrétně tvrdí, že má Apple již několik prototypů se všemi předními senzory a fotoaparáty pod displejem k dispozici a jelikož je jejich funkčnost velmi dobrá, mají z nich vycházet iPhony pro rok 2023. Tato vize však zatím není stoprocentně odsouhlasena a tudíž existuje stále možnost na odsunutí o rok – tedy na 2024. Déle však Apple prý čekat nechce, jelikož si je vědom toho, že androidí výrobci se inovací v oblasti umisťování senzorů a fotoaparátů pod displej nebojí. Na druhou stranu si je ale plně vědom toho, že toto řešení z jeho dílny musí být 100% funkční, jelikož se bude jednat de facto o finalizaci podoby přední strany smartphonů pro spoustu následujících let (nebudeme-li brát v potaz zúžování rámečků kolem displeje).

Pokud se Applu v příštím roce podaří všechny senzory přesunout pod displej jeho iPhonu, znamenalo by to konec cesty, na kterou se vydal už v roce 2017 u iPhonu X s výřezem v displeji. Poměrně zajímavé je v souvislosti s ním to, že se jeho podoby držel Apple jako klíště až do roku 2020 a iPhonů 12. Jeho první revizi totiž provedl až loni u iPhonů 13 s tím, že letos se očekává jeho výměna za průstřely v displeji. Pokud se tedy spekulace týkající se příštího roku naplní, znamenalo by to, že za tři roky by Apple zvládl změnit to, čeho na co předešlé tři roky ani nesáhl.