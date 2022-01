Jak to bude s otvorem v displeji iPhonu 14 Pro (Max)? Situace se zamotává

Ačkoliv nás od představení poslední generace iPhonů dělí ještě relativně málo času, mnozí jablíčkáři už upínají své zraky ke generaci chystané na letošní rok. Podle dostupných informací se u ní totiž dočkáme velmi zajímavého designového upgradu ve formě odstranění výřezu v displeji a jeho nahrazení “průstřelem”. Nad jeho podobnou však stále visí otazníky a to nyní navíc mnohem více, než tomu bylo před pár dny.

Že má Apple letos v plánu nasadit iPhone 14 Pro (Max) s průstřelem v displeji není již pěkných pár měsíců žádným tajemstvím. Ještě před pár dny se pak zdálo, že už je jasno i v tom, jak bude designově vše vypadat, jelikož se většina leakerů shodnovala na umístění průstřelu ve středu horní části displeje. Do této teorie však nyní hodil vidle jeden z nejuznávanějších zdrojů informací posledních měsíců, Ross Young. Právě ten totiž předpovídá díky svým velmi přesným zdrojům v poslední době jako na běžícím páse například úhlopříčky, rozlišení či typy displejů Apple produktů, díky čemuž jej lze brát právě na tento segment jako zřejmě ten nejvěrohodnější zdroj. A ten nyní tvrdí, že se vedle oválného průstřelu na středu objeví ještě jeden symetrický otvor skrývající další senzory. Ten byl vidět už i na uniklém schématu, avšak tehdy se tvrdilo, že bude skryt a viditelný tedy bude jen ovál.

Fotogalerie iphone 14 displej Koncept iPhone 14 Pro-5 Koncept iPhone 14 Pro-4 Koncept iPhone 14 Pro-3 +3 Fotek Koncept iPhone 14 Pro-2 Koncept iPhone 14 Pro-1 Vstoupit do galerie

Jelikož je zatím velmi pravděpodobně iPhone 14 Pro (Max) stále ve vývoji, nemá zatím smysl dělat jakékoliv ukvapené závěry. Pokud by se však Apple pro design dvou otvorů v displeji rozhodl, pravděpodobně by to od svých uživatelů, ale i konkurence dost schytal. Žijeme přeci jen v době, která umožňuje dostat “neviditelně” pod displej mnohé. Bylo by proto svým způsobem smutné a zároveň úsměvné, že by o to nebyla schopna nejhodnotnější technologická společnost světa.