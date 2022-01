Apple společně s aktuálně nejnovějšími operačními systémy přišel před několika měsíci také se službou iCloud+. Tato služba je automaticky k dispozici pro všechny uživatele, kteří si předplácí iCloud, potažmo pro ty, kteří nevyužívají bezplatný tarif. iCloud+ přichází s několika skvělými bezpečnostními funkcemi, které rozhodně stojí za to. Pokud nás čtete pravidelně, tak už jste dost možná nyní schopni zodpovědět, o jaké dvě hlavní funkce se jedná – konkrétně Soukromý přenos a Skrýt můj e-mail. Oběma dvěma těmto funkcím už jsme se na našem magazínu věnovali a řekli jsme si, jak fungují, popřípadě jak je můžete využívat.

Jak na Macu v Mailu využít Skrýt můj e-mail

Co se však týče funkce Skrýt můj e-mail, tak jsme se relativně nedávno dočkali jejího vylepšení. Zatímco po představení této funkce jste mohli Skrýt můj e-mail využít pouze pro vygenerování speciálního krycího e-mailu, který dokáže skrýt podobu vaší reálné adresy, tak nově je možné tuto funkci využít také v nativní aplikaci Mail. To znamená, že i nadále můžete kdekoliv na webu využívat onen krycí e-mail, kromě toho jej ale můžete využít pro odesílání e-mailů. Pokud byste chtěli zjistit, jak na to, tak stačí postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste se na Macu přesunuli do nativní aplikace Mail.

Jakmile tak učiníte, tak v horní nástrojové liště klepněte na tlačítko pro vytvoření nového e-mailu.

Následně se objeví okno pro nový e-mail, do kterého klasicky vyplňte příjemce, předmět, zprávu apod.

Před odesláním však klepněte na vaši e-mailovou adresu v řádku Od:.

v řádku Tímto se objeví malé rozbalovací menu, ve kterém vyberte možnost Skrýt můj e-mail.

Pak se ihned vytvoří krycí e-mail, jenž se automaticky využije jakožto odesilatel.

Nakonec stačí, abyste e-mailovou zprávu odeslali.

Prostřednictvím výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem Macu v nativní aplikaci Mail využít funkci Skrýt můj e-mail. Při využití krycího e-mailu se příjemci nezobrazí podoba vašeho reálného e-mailu, což se z hlediska bezpečnosti rozhodně hodí. Pokud příjemce na váš odeslaný e-mail odpoví, tedy pokud odpoví na krycí adresu, tak dojde k automatickému přeposlání veškerého obsahu na váš opravdový e-mail. Následně si zprávu budete moci přečíst, a pokud budete chtít opět odpovědět ze skrytého e-mailu, tak stačí využít stejný postup jako výše.