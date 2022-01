iOS 16: Datum vydání, novinky, kompatibilita a vůbec vše, co o něm víme

iOS 16 je bezesporu jedním z nejočekávanějších operačních systémů letošního roku. Do jeho představení sice ještě nějaký ten pátek zbývá, to však v žádném případě nebrání tomu, abychom si zrekapitulovali vše, co o něm již dnes víme.

iOS 16 představení

Odhadnout termín představení nového iOS 16 je vzhledem k odhalování nových iOS v předešlých letech naprostá hračka. Apple se totiž drží dlouhodobě strategie ve formě odhalení nových OS na své vývojářské konferenci WWDC, která se koná vždy v červnu a to většinou pak v jeho první půli. Při nástupu pandemie koronaviru v roce 2020 sice uspořádal Apple svou konferenci až ke konci měsíce, to však nemění nic na tom, že byl červen dodržen. I letos proto počítejte u iOS 16 a potažmo i dalších nových OS Applu právě s červnem.

iOS 16 datum vydání

Datum vydání iOS 16 je v porovnání s termínem představení mnohem těžší odhadnout. Pravdou totiž je, že bude záviset zejména na představení iPhonů 14 (Pro) na podzim letošního roku. Obecně platí, že nový iOS vydává Apple pár dní před spuštěním prodejů prvních nových iPhonů, aby mohli uživatelé starší modely „řádně“ připravit na přechod, potažmo aby se mohli z nových modelů kvůli případné chybovosti vrátit. Zda se tak ale stane v září či až říjnu je v tuto chvíli velmi těžko odhadovat, jelikož bude vše záviset především na schopnostech dodavatelského řetězce a konkrétně pak tom, jak bude schopen nové iPhony vyrábět. Pokud by se čistě teoreticky ve světě opět rozjela pandemie koronaviru tak, jak tomu bylo v roce 2020, pak by se mohlo klidně stát, že se iOS 16 dočkáme až v říjnu. Při současné „konstalaci hvězd“ však počítáme s tím, že veřejné verze budou k dispozici ve druhé půli září. Co se pak týče beta verzí, vývojářské budou ke stažení v řádu minut po odhalení systému, veřejné bety pak přichází většinou zhruba s měsíčním odstupem.

Konečně přepracovaný Lock Screen iOS 16 koncept - 1 iOS 16 koncept - 2 iOS 16 koncept - 3 iOS 16 koncept - 4 +11 Fotek iOS 16 koncept - 5 iOS 16 koncept - 6 iOS 16 koncept - 7 iOS 16 koncept - 8 iOS 16 koncept - 9 iOS 16 koncept - 10 iOS 16 koncept - 11 iOS 16 koncept - 12 iOS 16 koncept - 13 iOS 16 koncept - 14 Vstoupit do galerie

iOS 16 kompatibilita

Níže naleznete seznam předpokládané kompatibility iOS 16 s iPhony, které jsou v současnosti dostupné. Samozřejmostí je to, že systém nainstalujete i do očekávaného iPhonu SE 3 spolu s iPhony 14 (Pro). Finální kompatibilita se nicméně může samozřejmě lišit, jelikož seznam nepochází oficiálně od Applu, nýbrž je jen sestaven z uniklých informací.

iPhone 13 Pro (Max)

iPhone 13 (mini)

iPhone 12 Pro (Max)

iPhone 12 (mini)

iPhone SE (2020)

iPhone 11 Pro (Max)

iPhone 11

iPhone XS (Max)

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 (Plus)

iPhone 7 (Plus

iOS 16 novinky

Jelikož nás od odhalení iOS 16 dělí zatím dobrého půl roku, příliš mnoho detailních informací o něm zatím nevíme. Tento článek však budeme s jejich přibývající množstvím aktualizovat, aby tak byla veškerá očekávání hezky pohromadě. Co tedy zatím máme k dispozici z úniků?

Přepracované ikony – iOS 16 se má z hlediska vizuálu výrazně přiblížit ikonám v macOS Monterey, které působí designově moderněji než ty, které využívá Apple nyní

Multitasking – Po letech čekání má Apple letos konečně zpřístupnit na iPhonech s iOS 16 pokročilejší multitasking známý z iPadů, který by dovoloval například spuštění dvou aplikací vedle sebe, popřípadě jedné v popředí a tak podobně. Právě multitasking má být obecně jednou z největších novinek letošního iOS.

Přepracované ovládací centrum – Nynější verze ovládacího centra si svou premiéru odbyla už u iOS 11 a tak je jasné, že by si zasloužila nějakou tu změnu. I zde se má Apple podle dostupných informací inspirovat jeho počítačovým operačním systémem macOS Big Sur a Monterey, které přinesly „jezdce“ pro snadné nastavení úrovně hlasitosti, jasu a tak podobně, spolu se skrytými menu otevíratelnými kliknutím na větší celky v horním stavovém řádku.

Lépe vypadající Lock Screen – Za podobu Lock Screenu je Apple dlouhodobě kritizován a to zejména kvůli tomu, že ji neumožňuje uživatelům jakkoliv přizpůsobit. V iOS 16 se proto údajně chystá velký redesign, který bude z hlediska uživatelské přizpůsobitelnosti velmi příznivý a zároveň bude zamknutá obrazovka disponovat mnohem většími informačními možnostmi než je tomu nyní. K dispozici by měly být například malé ikonky signalizující oznámení, popřípadě informující o stavu aktivity a tak podobně.

Novinky v ARKitu – S ohledem na blížící se chytré brýle pro AR/VR realitu se u iOS 16 počítá taktéž s vylepšením ARKitu. O co přesně by se mohlo jednat sice v tuto chvíli tak úplně nevíme, nicméně vzhledem ke zvěstem například ohledně ovladatelnosti chytrých brýlí Applu by se mohlo jednat například o podporu ovládání reality gesty či o podobné věci.