Co chceme vidět v iOS 16

Rád bych odpověděl, že nic nového – že bych si zkrátka jen přál, aby Apple vše co tam už je dotáhl k dokonalosti a nevymýšlel zbytečné novinky. Na druhou stranu je mi jasné, že se přece jen nějakým těm novým věcem neubráníme. Tím nejzásadnějším je pro mě přizpůsobení systému pro jednotlivá zařízení. Když se mění displeje, zmenšují výřezy a tak dále, není přece možné, aby se k tomu nepřizpůsoboval i samotný systém a bohužel v posledních letech Apple na nějaké zásadní přizpůsobení tak nějak zapomíná. Větší displej je vám u většiny nativních aplikací pouze k tomu, že nahoře a dole máte prázdné, nijak nevyužité místo a to je rozhodně velká škoda.

Další věcí by mohl být multitasking, který bude alespoň na větších telefonech s označením Max skutečně plnohodnotný. Jedinou v podstatě plnohodnoutnou věc, kterou v rámci multitaskingu můžete dělat, je sledovat video a u toho něco provádět v další aplikaci. Bohužel spustit dvě aplikace vedle sebe tak jako u iPadu na iPhone není možné. Byl bych tedy skutečně rád, kdyby se v příštím roce Apple rozhodl přijít s plnohodnotným multitaskingem, který dokáže spustit dvě aplikace vedle sebe, tak jako na iPadu nebo Androidu.

Česká Siri

Česky hovořící umělá asistentka Siri je už de facto naším tradičním požadavkem na nadcházející iOS a proto nemůže chybět ve výčtu ani letos. Jasně, angličtinou vládnou mnozí z nás, ale ruku na srdce – opravdu se nám chce s telefonem nastaveným v češtině komunikovat v České republice jiném jazyce než v naší mateřštině? Jsem přesvědčen o tom, že naprosté většině z nás zkrátka ne a proto by si zde česky hovořící Siri uplatnění jistojistě našla. Mnozí z vás určitě namítnou, že jsme svou velikostí pro Apple nezajímavý trh, což je svým způsobem pravda. Má mě však tohle jakožto zákazníka, který Applu platí za jeho produkty, vlastně vůbec zajímat? Popravdě si to nemyslím a sobecky řeknu, že českou Siri i přes tohle všechno zkrátka vidět chci. Jak se však naštěstí zdá, práce na ní již běží a tak není absolutně nereálné, že bychom se jí v příštím roce nedočkali.

Větší možnosti přizpůsobení

Přestože jsou doby, kdy nebylo možné z hlediska operačního systému iPhony téměř přizpůsobit k obrazu svému, dávno pryč, stále je v tomto směru rozhodně na čem pracovat. Na mysli mám například nemožnost změny ikon pro aktivaci fotoaparátu či svítilny na bezrámečkových iPhonech, na kterou někteří jablíčkáři nadávají už od jejího zavedení, jelikož jim je třeba svítilna naprosto k ničemu. Kdyby tedy Apple umožnil nastavit vlastní možnosti rychlé aktivace, rozhodně by tím zpět krok neudělal, ba naopak. Totéž v bledě modrém pak platí i pro Dark Mode, který je i několik let po svém uvedení na iPhony relativně nesjednoceným prvkem. Zatímco některé aplikace lze totiž nastavit ručně na černou či bílou v pozadí, jiné kopírují nastavení systému, což však může být ve výsledku celkem nepříjemné. Kdybychom se tedy dočkali možnosti nastavit si ručně tmavý režim u každé aplikace zvlášť přímo přes sekci v Nastavení, též by to vůbec špatné nebylo. Za zvážení by dle mého stála i možnost úpravy stavového řádku, ve kterém bych rád viděl procenta baterie. Ty by mohl buď Apple umístit přímo do baterky, nebo by mohl právě promícháním informací ze stavového řádku umožnit zvětšení místa v něm a následné přidání procent. Například takový operátor mi přijde v řádku svým způsobem zbytečný, když ve druhém “rohu” iPhonu vidím sílu příjmu signálu, ze které logicky vyvodím, že k síti připojený jsem. Zkrátka a dobře, možností ke zlepšení je hromada.

Chytřejší Lock Screen

Moc se mi líbí, jak má Apple nastavenou ranní zamknutou obrazovku iPhonu – tedy konkrétně přivítání a zobrazení počasí na ní. Byl bych proto moc rád, kdybychom se v iOS 15 dočkali určitého rozvoje v tomto směru a to například ve formě reakcí na události v kalendáři, kdy by nám Lock Screen ukázal kromě počasí u nás i počasí v místě destinace, do které se po probuzení vydáme. Rovněž by mě neurazilo ani zpřehlednění příchozích notifikací, které by mohly být tříděny pod jednotlivé ikony či složky podle toho, jak s danými službami, potažmo vlákny v nich uživatel dlouhodobě interaguje. Jinými slovy, strojové učení a AI by pochopilo, že ze sta odběratelů na Twitteru nejvíce sleduji asi čtyři účty, jejichž notifikace by mi řadilo dopředu či do hlavní složky notifikací a ty zbylé pak do vedlejší, totéž by pak šlo zcela určitě nastavit i z zpráv z iMessage, Messengeru a tak podobně, díky čemuž bych se zkrátka a dobře vždy dozvěděl nejdříve o tom nejdůležitějším či mě nejbližším. Bylo by sice určitě potřeba vytvoření i možnosti ručního přizpůsobení, které by AI brala v potaz, ale to by určitě nebylo nikterak problematické.