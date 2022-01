Historie (PRODUCT) RED produktů z dílny Applu

Možná že i vy znáte někoho, kdo vlastní některý z Apple produktů v jasně červené barvě, případně jste majitelem takového produktu vy sami. Většina fanoušků cupertinské společnosti jistě ví, že prodej výrobků z řady (PRODUCT) RED slouží k charitatitvním účelům. Jaká je jejich historie, a jaké produkty této řady Apple za dobu své existence vlastně představil?

Červenou (nejen) proti AIDS

Apple se v prodeji výrobků produktové řady (PRODUCT) RED angažuje již od roku 2006, kdy se stal jedním z partnerů charitativní organizace RED. Jejím cílem je mimo jiné zapojit privátní sektor do aktivit, směřujících ke zvýšení povědomí o HIV/AIDS ve vybraných zemích světa. Kromě Applu s touto organizací spolupracuje například Coca-Cola, Nike, American Express, Starbucks či Converse. Za základní myšlenkou tohoto projektu stál hudebník Bono Vox z irské skupiny U2, výtěžek z aktivit pod hlavičkou organizace RED putuje celosvětovému fondu pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii. Prostředky, získané prodejem produktů RED, lze ale také výjimečně použít i pro jiné účely – v loňském roce jich například část putovala na podporu boje s onemocněním COVID-19.

iTunes karta i Mac Pro za milion

Fotogalerie RED-Mac-Pro-640x465 Mac Pro RED-auction-2103-2 Produkty prodané na aukci v roce 2013 ipod-nano-product-red-2015 iPod nano 1024px-Apple_iPod_nano_2G_Product_Red-2007-07-15-780x520-780x520 iPod Nano +5 Fotek iPhone-7-red-1-780x466 iPhone 7 & iPhone 7 Plus Black screen iPhone 7 Red 14 ipod-shuffle-product-red-2015 iPod shuffle MN022_AV1_FLAT_BLACK-780x780 PRODUCT(RED) Smart Battery Case Vstoupit do galerie

Prvním produktem, který spadal do linie (PRODUCT) RED se v říjnu roku 2006 stal iPod nano druhé generace. Bono Vox, kterého jsme zmínili v odstavci výše, tehdy oslovil Steva Jobse s návrhem na vytvoření speciální (PRODUCT) RED edice iPodů. Prakticky až do roku 2012 byly jedinými produkty řady RED iPody, jedinou výjimku tvořila dárková iTunes karta, vydaná v roce 2007, a obal Smart Cover na iPad druhé generace. V roce 2012 narušil souvislou linii (PRODUCT) RED iPodů iPhone 4 spolu s obalem typu bumper. Zajímavým kouskem řady (PRODUCT) RED se v roce 2013 stal Mac Pro druhé generace. Na jeho designu se podíleli Jony Ive a Marc Newson, světlo světa tehdy spatřil jeden jediný exemplář tohoto počítače, a v aukční síni Sotheby’s se jej pořadilo vydražit téměř za jeden milion dolarů. O tom, že ne všechny (PRODUCT) RED výrobky se musí nutně vyznačovat červenou barvou, zase svědčí speciální edice sluchátek EarPods. Ty se vydražily ve stejné aukci jako zmíněný Mac Pro, byly vyvedeny ve zlatě, a stejně jako Mac Pro byl k dostání pouze jeden jediný pár těchto sluchátek.

Fotogalerie iPhone 11 (PRODUCT)RED iPhone-X-PRODUCTRED-icon productrediphone product red projekt 4 +5 Fotek product red projekt 5 product red projekt 6 iphone se 2 product red fb iPhone 8 Plus PRODUCT RED unboxing 14 Vstoupit do galerie

Od dob červeného Macu Pro a zlatých Earpodů se již aukce tohoto typu na výrobky (PRODUCT) RED nekonaly, to ale neznamená, že by Apple na své červené produkty zcela zanevřel, spíše naopak. V letech 2014 – 2016 si sice firma dala v tomto směru pauzu, v roce 2017 ale spatřil světlo světa (PRODUCT) RED iPhone 7 a iPhone 7 Plus, a od té době neuběhl jediný rok, ve kterém by Apple nevydal alespoň jeden (PRODUCT) RED výrobek. V roce 2018 se například jednalo o iPhone 8 a 8 Plus, v dalších letech postupně následoval iPhone XR, iPhone 11 nebo třeba iPhone SE, (PRODUCT) RED zpracování se dočkaly i Apple Watch Series 6, iPhone 12 nebo třeba iPhone 13.