Jaká vylepšení by mohl nabídnou nový MagSafe Battery Pack

Vloni v červenci Apple představil přídavnou baterii MagSafe Battery Pack pro iPhony 12 a novější, s jehož pomocí lze jednoduše prodloužit výdrž baterie. Produkt se konkrétně chová jako powerbanka, kdy telefon soustavně bezdrátově dobíjí, a to konkrétně díky využití technologie MagSafe. Stručně lze říct, že se jedná o poměrně komfortní řešení pro ty, kteří přes den aktivně využívají svůj iPhone a nemají příležitost si jej dát nabít. Jak by ale Apple mohl vylepšit „druhou generaci“ tohoto produktu?

Ještě před tím, než vůbec došlo k oficiálnímu představení produktu jako takového, se internetem prohnaly spekulace o možném vývoji MagSafe pouzdra, které zároveň bude telefon nabíjet. O tom konkrétně hovořil patent z roku 2019. Právě ten fungoval jako první předzvěst o příchodu MagSafe Battery Packu a poměrně přesně vystihl jeho podstatu – pouze s tím rozdílem, že podle patentu se mělo jednat o pouzdro, což však lze ve finále přehlédnout.

Tato aplikace nám ale předkládá ještě jednu informaci. Na snímcích zveřejněných spolu s patentem je na pouzdru vyobrazen i prostor pro sluchátka AirPods, která by teoreticky stačilo zasunout do připraveného prostoru, čímž by se odstartovalo jejich nabíjení. Tato možnost vypadá na první pohled vcelku neprakticky, jelikož se v takovém případě nenabíjí pouzdro, ale pouze jednotlivá sluchátka. Zároveň nám to ukazuje pomyslnou možnost pro vylepšení. Když se nad tím zamyslíme, Apple by MagSafe Battery Pack mohl uzpůsobit do podoby, kdy by v reálném čase dokázal nabíjet jak iPhone, tak i pouzdro od sluchátek AirPods. Jak bude nástupce tohoto produktu vypadat je ale prozatím pochopitelně nejasné a na bližší informace si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat.

