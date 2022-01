Apple letos představí další zajímavou předplatnou službu

Apple se již dlouhé roky netají tím, že jsou pro něj služby extrémně důležité, jelikož mu generují rok od roku čím dál větší zisky a výhledově by mohly dokonce přerůst ty plynoucí z iPhonů. Dosažení této mety by pak mohl částečně dopomoci i plán kalifornského giganta na letošní rok točící se kolem spuštění další předplatné služby pro jeho uživatele.

S informací o plánech Applu na spuštění nové předplatné služby v letošním roce přišel jako první deník The Economist, který se v minulosti svými informacemi již párkrát trefil přímo do černého. Dle jeho zdrojů má Apple v plánu konkrétně spustit službu pro přehrávání audioknih, které v současnosti prodává jen kusově skrze aplikaci Knihy. Právě obliba audioknih totiž roste v poslední době strmě vzhůru, ale velké světové společnosti ji zatím de facto přehlíží, kvůli čemuž nyní vycítil Apple příležitost se na tomto trhu prosadit. Pravdou sice je, že příliš velká uživatelská základna zde určitě není, ale jelikož už nemá Apple svými službami prakticky kam expandovat (nepočítáme-li herní streaming, o kterém se v souvislosti s Apple Arcade dlouhodobě spekuluje), i tyto menší příležitosti jsou třeba chytit za pačesy – tím spíš, když potenciál k růstu je u nich opravdu značný.

Kdy přesně by mohl Apple novou službu světu představit je v tuto chvíli nejasné, jelikož zdroje neprozradily, jak daleko je společnost v jednání s majiteli práv na jednotlivé knihy. Jelikož se však bude jednat o menší projekt, čistě teoreticky by si mohl premiéru střihnout i přes klasickou tiskovou zprávu, jako tomu bylo třeba i v případě oznámení HiFi režimu u Apple Music. A co vy, líbila by se vám možnost neomezeně konzumovat audioknihy?