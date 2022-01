Takto neskutečně dokáže natáčet iPhone 13 Pro v 4K ProRes

A tom, jak vynikající má iPhone 13 Pro kameru se napsaly už tisíce článků. Já jsem však toho názoru, že jedno video vydá za tisíc slov a proto věřím, že každý, kdo se chce přesvědčit o kvalitě kamery v nejnovějším telefonu od Applu, by si měl najít pár minut času a podívat se na následující video. Všechny záběry v něm jsou natočeny na iPhone 13 Pro Max v rozlišení 4K ve formátu ProRes. Nutno podotknout, že autor sice používá iPhone 13 Pro Max, ten má však fotoaparáty zcela totožné s těmi, které má iPhone 13 Pro a je tedy jedno, zda používáte Max verzi nebo normální Pro.

Autorem videa je Denis Barbas, který na něm mimo krás Itálie prezentuje také barevnou platu neboli LUT, který používá a nabízí jej všem, kteří chtějí svá videa obarvit do stejných barev jako on. Jeho LUT si můžete stáhnout přímo zde a pak už jen stačí vyrazit ven a pořídit nějaké perfektní záběry do ProRes a následně je pomocí LUT obarvit.