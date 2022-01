Podívejte se, jak natáčí iPhone 13 Pro standardně, do ProRes a do Cinematic

Když Apple na podzim loňského roku představil iPhone 13 Pro, kromě displeje se jeho největší novinky soustředily především na fotoaparát. Ten přináší řadu novinek, mezi které patří mimo jiné také takzvaný Cinematic Mode a nahrávání do formátu ProRes. Ačkoli většina lidí automaticky začala vnímat ProRes jako něco úžasného, bez čeho vlastně nemohou žít, jen málokdo z běžných uživatelů vůbec ví, jak tento formát funguje a co je výsledkem natáčení právě do ProRes. Velmi zjednodušeně řečeno je ProRes v podstatě obdobou RAW fotografií, které již zná mnohem víc uživatelů než vzpomínaný videoformát. Jedná se o komprimovaný formát, který se však snaží, aby neměl žádné vizuální ztráty, tedy abyste v podstatě nepoznali, že je komprimovaný.

Jedna věc je však napsat, co to znamená a druhá věc je vidět v praxi rozdíl oproti standardnímu formátu nebo oprati tomu, když natáčíte v Cinematic módu. Úžasné porovnání vytvořil YouTuber Denis Barbas, který nejen že natočil opravdu krásné záběry, ale zejména je natočil v různých režimech a vy se tak na následujícím videu můžete jednoduše podívat, jak vypadá video natočené v ProRes, standardním formátu a Cinematic Mode. Mimochodem, už samotné záběry stojí za to a když k nim ještě přidáte fakt, že se díky tomu dozvíte během pár minut, jak se vizuálně jednotlivé formáty liší, pak není co řešit a na video se rozhodně vyplatí podívat.