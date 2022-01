Jak jistě většina z vás ví, tak aktuálně nejnovější operační systémy od Applu nabízí opravdu nespočet nových funkcí, které stojí za to. My se všem těmto funkcím věnujeme již od samotného vydání, tedy několik měsíců – to jen potvrzuje fakt, že jich je k dispozici více než dost. Relativně velkých změn jsme se dočkali například v aplikaci FaceTime. Díky iOS 15 a dalším novým systémům už mohou tuto komunikační aplikaci využít také uživatele Windows, Androidu a dalších nejablečných systémů, kromě toho už ani nemusíme mít dotyčného, se kterým chceme hovořit, v kontaktech – stačí odeslat pozvánku přes odkaz. To ale není vše, s čím Apple v rámci FaceTime přišel.

Jak na iPhone zakázat příchod oznámení při sdílení obrazovky

V rámci FaceTime jsme se později dočkali také přidání funkce SharePlay, díky které je možné sledovat určitý obsah společně s ostatními účastníky FaceTime hovoru. Součástí FaceTime jak pak také možnost pro sdílení obrazovky, což se hodí tehdy, pokud někomu potřebujete na vašem iPhonu cokoliv ukázat. V takovém případě ale dost možná nechcete, aby se vám zobrazovala oznámení. Každý účastník hovoru by si je totiž mohl prohlédnout a přečíst, což často nemusí být ideální. I na tohle ale v Applu mysleli a přišli s možností, díky které si můžete příchod oznámení při sdílení obrazovky jednoduše zakázat. Postup je následující:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do Nastavení.

Následně sjeďte o kousek níže, kde rozklikněte kolonku s názvem Oznámení.

kde rozklikněte kolonku s názvem V horní části pak lokalizujte a klepněte na řádek Sdílení obrazovky.

Následně už jen stačí, abyste pomocí přepínače deaktivovali možnost Povolit oznámení.

Pomocí výše uvedeného postupu jste tedy schopni na vašem iPhonu provést deaktivaci zobrazování oznámení při sdílení obrazovky. Kromě toho, že se oznámení nebudou zobrazovat při sdílení obrazovky v rámci FaceTime, tak naprosto stejně to bude platit i pro ostatní aplikace, a to i při streamování, například skrze platformu Twitch a další. Možnosti deaktivace zobrazování oznámení při sdílení obrazovky doporučuji využít naprosto každému, jelikož nikdy nevíte, jaké oznámení vám přijde.