Letošní iPhony možná přijdou o jeden z jejich nejikoničtějších prvků

Po usmrcení Home Buttonu a odstranění nápisu “iPhone” ze zad jablečných telefonů přijdou údajně letošní modely o další ikonický prvek, na který jsme u nich léta zvyklí. Řeč je konkrétně o slotu pro fyzické SIM karty, který má mít v plánu Apple v letošním, maximálně pak příštím roce podle několika na sobě nezávislých zdrojů odstranit. Údajně už kontaktoval i přední světové operátory s tím, ať jsou připraveni na hromadný přechod z fyzických SIM na elektronické SIM známé spíše pod názvem eSIM.

V současnosti má mít Apple podle dostupných informací již několik velmi slibných prototypů bez slotu na SIM kartu, které testuje a od kterých by se mohl “odpíchnout” při vývoji finální verze nového iPhonu. Jelikož se však informace jednotlivých zdrojů různí, je poměrně pravděpodobné, že kalifornský gigant zatím zcela jasno o tom, zda slot odstraní už letos nemá, byť o to evidentně usiluje. Tento krok však pravděpodobně závisí na celé řadě dalších faktorů v čele s připraveností operátorů či technologiemi, kterými by v těle telefonu slot nahradil. Je totiž jasné, že ušetřené místo bude chtít Apple využít co možná nejsmysluplněji a pokud pro to nebude mít přichystáno pro letošek vhodné řešení, nebude mít problém s pozdržením svého plánu o rok.

Zatímco termín odstranění slotu zatím se stoprocentní jistotou potvrdit nelze, již nyní lze říci minimálně to, že se k tomuto kroku Apple zcela určitě odhodlá jak u levnějších iPhonů, tak i u řady Pro. I zavedení eSIM totiž před lety proběhlo jak u levnější, tak dražší generace iPhonů, z čehož lze usuzovat, že u SIM Apple rozlišovat řady svých iPhonů nebude. Ostatně, jedná se přeci jen o alfu a omegu telefonů, takže by bylo jakékoliv upřednostnění jedné z řad z hlediska lepší využitelnosti dost kontroverzní.

