iPhone 14 Pro a iPhone 14: Co u nich chceme vidět

iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro jsou bezesporu těmi nejočekávanějšími novinkami pro letošní rok. I přesto, že Apple za poslední roky udělal u iPhonů obrovský kus práce a osobně považuji i změny mezi modely iPhone 12 Pro a 13 Pro za razantní, mnoho uživatelů stále říká, že nemá důvod k tomu, aby přešli ze svých iPhonů X nebo iPhonů 11, protože když se radikálně nezměnil design, nezměnilo se podle nich nic. Přesvědčovat je opaku nemá příliš smysl a navíc si myslím, že to v příštím roce už ani nebude potřeba.

iPhone 14 Display

Tou největší novinkou má být právě displej. iPhone 14 Pro by totiž měl být podle všech prozatimních úniků a předpovědí prvním iPhonem s takzvaným průstřelem v displeji. Stávající výřez by měl nahradit pouze přední fotoaparát, který bude obklopovat displej. Kam Apple ukryje senzory je otázkou, mezi dnes již reálné možnosti patří schovat je pod displej nebo je integrovat do minimalistického rámečku okolo displeje. Výřez v horním displeji by pak měl být umístěn na levé straně displeje a modul s fotoaparáty naopak na levé zadní straně, tedy při pohledu na displej na pravé straně.

Změní se také jeho rozměry s tím, že by měl Apple nabídnout hned čtyři modely a to ve velikostech 6,1 a 6,7″ u verzí iPhone 14 (Max) a u iPhone 14 Pro (Max) bychom se měli taktéž dočkat displejů o rozměrech 6,1 a 6,7″. Změna se tedy týká především menší verze s označením mini, která by se měla z 5,4″ zvětšinat na 6,1″.

iPhone 14 design

Další zásadní novinkou oproti aktuálním iPhonům by měla být kompletní integrace všech objektivů do těla telefonu. Apple toho dosáhne stejně jako ostatní výrobci pomocí takzvané periskopové technologie, kdy se ze samotné čočky světlo dále láme do těla telefonu v pravém úhlu a celá osustava dalších čoček může být umístěna v podstatě až do konce samotného šasi. Díky tomu je možné nabídnout mnohem propracovanější a fyzicky větší soustavu, která dokáže nabídnout například výrazně větší zoom díky tomu, že mají jednotlivé čočky větší prostor k pohybu. Apple zatím tuto technologii nikdy nepoužil a poprvé bychom se ji měli dočkat právě v příštím roce.

Tělo samotné, především jeho tvar by mělo zůstat podobné tomu, jak je dnes. Jedinou další výjimkou by měly být tlačítka pro ovládní hlasitosti, který se má vrátit kulatý tvar, jenž pamětníci ještě pamatují například z iPhone 5. Ve hře je také další nepatrné ztenčení, které by ovšem nemělo znamenat nic dramatického a bavíme se skutečně o pouhých milimetrech, respektive desetinách milimetru.

iPhone 14 fotoaparát a další funkce

Kromě integrace fotoaparátů do těla telefonu se mluví také o výrazném vylepšení především širokoúhlého fotoaparátu, který by měl mít možnost pořizovat snímky v rozlišení až 48 MPx. Díky nové konstrukci pak bude možné nabídnout také výrazně větší optický zoom, ovšem o přesných číslech se v tomto směru zatím příliš neví. Je však velmi pravděpodobné, že ze součného trojnásobného zoomu se přiblížení zvedne několika násobně. Mezi další novinky by pak měla patřit integrace Touch ID do displeje, což opět ostatní výrobci již nějaký ten pátek nabízí a funguje jim to bez větších problémů.

Veškeré výše uvedené informace se opírají o názory nejuznávanějších analytiků na světě a také o úniky, které zatím kolují po internetu. Opět se patří připomenout, že ne vše co se v prvním kole informací objeví se ukáže jako pravda, ale v posledních letech se jen velmi málo kdy stane, že se naopak něco ukáže jako nesmysl. Informace o iPhone 14 budeme samozřejmě pravidelně přinášet až do jeho představení. Datum představení iPHone 14 je jako každý rok plánováno na podzim, pravděpodobně pak září 2022.