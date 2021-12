Obří úspěch pro lidstvo: Sondě Parker Solar Probe se podařilo vstoupit do vrchní atmosféry Slunce

Ač se to tak nemusí na první pohled zdát, jde o obrovský úspěch. Sonda Parker Solar Probe je prvním objektem vytvořeným člověkem, kterému se podařilo vstoupit do vrchní atmosféry naší mateřské hvězdy, o čemž informovala NASA. Sonda zde měla za úkol zkoumat částice a magnetické pole. Podle ředitele mise Thomase Zurbuchena jde o pozoruhodný krok a velkou chvíli pro oblast solární vědy. Podle vědců to umožní získat více poznatků o Slunci a ostatních hvězdách.

Fotogalerie sonda mirici ke slunci - 1 sonda mirici ke slunci - 2 sonda mirici ke slunci - 3 sonda mirici ke slunci - 4 Vstoupit do galerie

Pobyt v této části atmosféry Slunce trval pouze pár hodin a nutno říct, že k němu došlo již v dubnu. Několik měsíců trvalo odeslání dat a jejich zpracování. Sonda má hmotnost 685 kilogramů a tepelný štít z uhlíkových vláken o tloušťce 11 centimetrů. To ji umožňuje odolat teplotě až 1370 stupňů. Sonda je vybavena zařízeními na zkoumání magnetických polí a plazmy. K dispozici má i kamery na zaznamenání slunečního větru. Sondu Parker Solar Probe vynesla v roce 2018 do vesmíru raketa Delta-IV. Její mise má trvat přibližně sedm let a cílem je zkoumat ohřívání vrchní atmosféry Slunce a mechanizmy slunečního větru.

Co se týče vzdálenosti sondy od Slunce, klíčová byla hranice mezi koncem sluneční atmosféry a začátku solárního větru. Odhadovalo se, že je to někde mezi 6,88 až 13,76 miliony kilometrů od Slunce. Sonda na tuto hranici narazila přibližně 13 milionů kilometrů od Slunce. Již se dokázala ale přiblížit asi na 8 milionů kilometrů. Jen připomeňme, že střední vzdáleností mezi naší planetou a Sluncem je 149,5 milionů kilometru. Sonda se má kolem roku 2025 přiblížit až na zhruba 6 milionů kilometrů. Parker Solar Probe uskuteční kolem naší hvězdy pochopitelně ještě několik oběhů. V roce 2025 se má pohybovat rychlostí 690 000 km/h.