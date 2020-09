Za několik let uvidíme měsíce Marsu v 8K rozlišení. Oznámila to Japonská vesmírná agentura, která bude na projektu spolupracovat se společností Japan Broadcasting Corporation. Mise má nést název MMX (Martian Moons eXploration) a odstartovat by měla v roce 2024. Fotografie by měly být ihned po zhotovení dostupné veřejnosti. Kromě fotek má tato sonda přinést i vzorky povrchu Marsu.