NASA má za sebou povedený test. Před pár dny byly testovány podpůrné motory FSB-1, které mají být součástí rakety Space Launch System, jež má dopravit člověka na Měsíc v rámci programu Artemis. Test motoru trval přibližně 2 minuty a během něj byla i zapálena tráva na okolních kopcích. Motor měří téměř 47 metrů a váží 725 tun. Maximání tah je 16 meganewtonů.

3…2…1… fire. 🔥

The @NASA_SLS rocket booster test is in progress. pic.twitter.com/LslCGsRqzs

— NASA (@NASA) September 2, 2020