iPhone 14 Pro má přinést 48MPx fotoaparát a 8GB RAM paměti

Přestože jsme se odhalení nové generace iPhonů dočkali teprve relativně nedávno a mnozí jablíčkáři na své objednané modely stále čekají, fanouškovský svět už se začíná pomalu ale jistě dívat směrem k roku 2022 a iPhonům 14 (Pro), které se v jeho závěru představí. A vzhledem k přibývajícímu množství nejrůznějších úniků, které tyto telefony s předstihem poodhalují, se nelze této skutečnosti divit. O jejich další solidní poodhalení se postaral před pár hodinami poměrně přesný analytik Jeff Pu z Haitong International Securities.

Pu se nechal ve své nejnovější zprávě pro investory, která vychází z poznatků jeho zdrojů v dodavatelském řetězci, slyšet, že má Apple na příští rok skutečně v plánu dva 6,1” modely a dva 6,7” modely označované jako iPhony 14 (Max) a iPhony 14 Pro (Max). Řada Pro se má dočkat velmi slušného vylepšení fotoaparátu, kdy konkrétně širokoúhlý dostane rozlišení 48MPx namísto stávajících 12MPx a naučí se díky tomu natáčet v 8K rozlišení. Pro řadu se pak počítá i se zvýšením RAM paměti ze současných 6 GB na 8 GB, které by jim měly umožnit ještě plynulejší chod při náročnějších operacích. Apple však bude myslet i na levnější řadu 14, která by se měla dočkat nasazení variabilní obnovovací frekvence, kterou letos nabízí jen iPhony 13 Pro (Max). Poslední – poměrně kontroverzní – předpovědí pro řadu 14 je pak snížení základního úložiště ze 128 GB na 64 GB, což se však zdá být extrémně nepravděpodobné a je proto třeba brát tuto informaci s patřičnou dávkou skepse.

Nová generace iPhonů si v příštím roce odbude svou premiéru takřka 100% jako již tradičně na podzim s tím, že jejím předskokanem by měl být na jaře nový iPhone SE. Kromě “čtrnáctek” se pak na podzim očekává i odhalení nové generace sluchátek AirPods Pro a konečně i chytrých brýlí Applu, nad jejichž příchodem se spekuluje již dlouhé roky. Nám jakožto běžným uživatelům v tuto chvíli nezbývá než doufat jednak v to, že budou stát novinky opravdu za to, ale také v to, že jich bude na pultech obchodů dostatek. Letošní rok totiž ukázal, jak křehký dodavatelská řetězec produktů po celém světě je a že i zdánlivě standardní věci mohou být těžce nedostatkovým zbožím.

