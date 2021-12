Apple Watch prý mohou být kvůli nafukujícím se bateriím nebezpečné

Proti Applu míří další žaloba. Tentokrát se týká oblíbených hodinek Apple Watch, kterým dle hromadné žaloby bobtná baterie. Problém se má dle žalobců týkat téměř každé generace Apple Watch. Jablečné hodinky mohou mít problém s baterií, která nabobtná, a může způsobit zranění či provozní poruchy vedoucí až k oddělení displeje od těla.

V žalobě je k vidění tvrzení, dle něhož Apple vyrobil hodinky způsobem, který umožňuje lithium kobaltové baterii kontaktovat obrazovku hodinek, a v situacích, kdy baterie nabobtná, může způsobit vyskočení displeje. Pokud k něčemu takovému dojde, hrany hodinek jsou prý ostré jako břitva a mohou způsobit zranění. V žalobě dále stojí, že si je Apple tohoto problému vědom, i tak ale neposkytl baterii volnější prostor, který by v případě nabobtnání baterii pojal, a k žádným poškozením či újmám by nemuselo dojít. V podání je uveden i případ z praxe, kdy muž jménem Chris Smith měl na ruce Apple Watch Series 3. Po třech letech používání se mu tento problém stal. On si toho nevšiml, během jízdy na golfovém vozíku stáhl ruku z volantu a hrana odlouplé konstrukce hodinek kvůli vybobtnání baterie mu prořízla žílu. Jak už uvádíme výše, žaloba se vztahuje na drtivou většinu modelů. Z žaloby jsou vyňaty pouze Apple Watch Series 7. Jinak každý model a každá velikost. Žalobci požadují náhradu škody, úhradu nákladu za výměnu Apple Watch a úhradu soudních výdajů. Něco podobného už soudy řešily před dvěma lety a žalobci neuspěli. Uvidíme, co se stane nyní.