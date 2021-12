Konec MacBooku Air? Apple jej má zřejmě v plánu už na příští rok, přesto však není důvod k panice

Jestli lze nějaký laptop od Applu označit za ikonu světa notebooků, je to bezesporu MacBook Air. Byl to totiž právě on, kdo odstartoval před lety hlad po noteboocích od kalifornského giganta, jelikož právě na něm tehdy Steve Jobs demonstroval, čeho je Apple z hlediska designu v kombinaci se zmenšováním komponentů schopen. Jak se však nyní podle zdrojů velmi přesného leakera Dylanadkt zdá, éra MacBooků Air je zřejmě u svého konce – byť nejspíš úplně jiného, než byste čekali.

Fotogalerie MacBook Air 2022 7 MacBook Air 2022 6 MacBook Air 2022 5 MacBook Air 2022 4 +4 Fotek MacBook Air 2022 3 MacBook Air 2022 2 MacBook Air 2022 1 Vstoupit do galerie

Zdroje leakera tvrdí, že extrémně oblíbený a především pak cenově dostupný laptop si Apple ve svém portfoliu ponechá i v následujících letech s tím, že se u něj bude i nadále držet ideí řady Air – tedy kompaktnosti, líbivého designu a samozřejmě i velmi slušného výkonu, který postačí i středně náročným uživatelům. Slovo “Air” však již v názvu stroje používat nebude, jelikož nemá potřebu odlišit tento stroj od jakéhokoliv jiného základního MacBooku. Nabídka notebooků Applu by se tak měla v příštím roce (pokud z ní zmizí Air s M1) skládat z MacBooků a MacBooků Pro, přičemž “MacBooky” budou de facto jen přejmenované MacBooky Air kvůli snadnějšímu pochopení nabídky.

Není to však jen ikonický Air, který by se měl dočkat upgradu názvu. Stejný osud má podle zdrojů leakera potkat i větší iMac, který příští rok nahradí v nabídce poslední 27” model s Intelem. Ten by se totiž nově neměl jmenovat “jen” iMac, ale rovnou iMac Pro, jelikož má být podstatně výkonnější než v případě 24” iMacu M1, kvůli čemuž jej tak bude chtít od něj Apple co nejvíce odlišit. To ale ve výsledku platilo i nyní u 21,5” a 27” modelů, takže se bude jednat skutečně jen o hru se slovy za účelem snadnějšího pochopení nabídky. A to se na každý pád podaří – tedy pokud Apple dotáhne svůj záměr ke zdárnému konci.