Srovnání 14″ a 16″ MacBooků Pro (2021) pohledem LsA

Jestliže se řadíte mezi věrné čtenáře našeho magazínu, tak vám zajisté před několika dny neunikla naše recenze nového 16″ MacBooku Pro. V této recenzi jsme se zaměřili na vše podstatné, co byste o tomto stroji měli vědět – a na mnoho dalších věcí. Jak ale všichni z vás ví, tak 16″ model není jediným modelem, který Apple představil. Dočkali jsme se totiž také 14″ MacBooku Pro, který je zase určen pro lehce odlišnou skupinu uživatelů. Rozdílů mezi oběma těmito stroji není mnoho, i přesto si ale můžete být jistí tím, že se jich několik najde. Do redakce nám před pár dny dorazil také menší 14″ bratříček, a tak se v tomto článku zaměříme na srovnání 14″ a 16″ MacBooku Pro.

Výkon

Hned na začátek bych chtěl podotknout, že v obou případech došlo ke srovnání základních variant, tedy těch nejlevnějších. To znamená, že 14″ model má čip M1 Pro s 8jádrovým CPU, 14jádrovým GPU a 16 GB jednotné paměti, zatímco 16″ model nabídne 10jádrové CPU, 16jádrové GPU a 16 GB jednotné paměti. Po výkonnostní stránce mohu sdělit, že byste rozdíly hledali jen velmi těžko. Na papíře má sice 16″ MacBook Pro navrch, pravdou ale je, že 2 jádra navíc u CPU a 4 jádra navíc u GPU nejsou tak úplně důležitá. Dle vlastní zkušenosti je o mnoho důležitější jednotná paměť, která hraje opravdu nesmírně důležitou roli. Měl jsem totiž možnost mimo jiné otestovat nový MacBook Pro s 32 GB jednotné paměti a tvrdím to nejen já, ale i známý, který tvoří profesionální videa. Pokud se tedy rozhodujete mezi několika jádry navíc v případě CPU a GPU a mezi větší jednotnou pamětí, tak bych osobně zvolil právě tuto druhou možnost.

Váha jako důležitý faktor

V tomto článku se ale nechci tak úplně věnovat výkonu, spíše bych se chtěl zaměřit na jiné důležité vlastnosti, které vám mohou pomoci při rozhodování. To, co osobně u nejnovějších MacBooků Pro vnímám jako nesmírně důležité, je váha. Upřímně jsem tento údaj prakticky nikdy neřešil, nyní mi to ale prostě nedá. Již po prvním rozbalení nových MacBooků Pro zjistíte, že větší 16″ model, je opravdu velmi těžký. Konkrétně váží celých 2.1 kilogramu, což je ještě o půl kila více než v případě 14″ modelu. Zcela upřímně, váha 16″ MacBooku Pro by pro mě při výběru byla osudová, a to i přesto, že jsem ještě půl roku dozadu vlastnil původní 16″ MacBook Pro s procesorem Intel. Nový 16″ model už prostě a jednoduše není na každodenní přenášení, jelikož se váha při chůzi opravdu pronese. Pokud tedy chcete s novým MacBookem Pro co možná nejvíce cestovat, tak si nechte na 16″ model zajít chuť a běžte do 14″ modelu. 16″ MacBook Pro bych doporučil pro jedince, kteří spíše hledají náhradu za stolní počítač, ale stále chtějí mít k dispozici možnost případného přenosu.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Počítejte s většími rozměry

Kromě váhy jsou důležité také rozměry. Dočkali jsme se totiž toho, po čem jsme tak dlouho volali. Apple konečně zapomenul na neustále ztenčování a nutno zmínit, že nové MacBooky Pro jsou prostě a jednoduše „plnější“. Je tedy nutné počítat s tím, že vám dost možná nějakou dobu bude trvat, než si zvyknete na nový design, a to jak okem, tak i hmatem. 14″ MacBook Pro má konkrétně rozměry 1,55 x 31,26 x 22,12 centimetrů, větší 16″ model 1,68 x 35,57 x 24,81 centimetrů. Oba dva modely pak využívají stejný mini-LED displej, který se liší pouze ve velikosti a rozlišení. 14″ MacBook Pro má přesněji displej o velikosti 14.2″, 16″ MacBook Pro pak nabízí displej o velikosti 16.2″. Opět je nutné se v tomto případě zamyslet nad tím, zdali 16.2″ displej potřebujete. Osobně si myslím, že 14.2″ displej je naprosto ideální, a to právě kvůli tomu, jelikož je 16.2″ možná až zbytečně velký a 13″ zase možná naopak malý. 16″ MacBook Pro dle mého názoru využijí především filmaři a fotografové, všichni ostatní uživatelé si bez problémů vystačí s menším modelem.

Baterie, konektivita a reproduktory

Co se týče výdrže, tak 14″ MacBook Pro nabízí baterii o velikosti 70 Wh, zatímco větší 16″ model disponuje baterií o velikosti 100 Wh. Z toho lze jednoduše usoudit, že po stránce výdrže na tom bude větší model lépe, a to i přesto, že má o 2″ větší displej, což zapříčiní o něco větší spotřebu baterie. 14″ MacBook Pro pak dokáže na jedno nabití vydržet až 17 hodin, zatímco 16″ model zvládne celých 21 hodin. Podíváme-li se na nabíjení, tak u 14″ MacBooku Pro jsou k dispozici dva typy adaptéru, a to buď 67W nebo 96W. Adaptér je zvolen automaticky podle konfigurace, popřípadě si za něj můžete u levnějších konfigurací připlatit. 16″ MacBook Pro pak nabízí 100W nabíjecí adaptér, který vůbec jako první adaptér od Applu využívá technologii GaN, díky čemuž je výrazně menší a skladnější.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Oba dva MacBooky Pro nabízí rychlonabíjení skrze konektor MagSafe, u 14″ modelu je každopádně možné rychlonabíjení využít také u Thunderbolt konektoru, což může být v některých situacích výhodou. Tím ale nechci říct, že 16″ MacBook Pro nelze nabíjet přes Thunderbolt – rozhodně lze, ale ne rychle. V případě ostatní konektivity je to u obou strojů naprosto stejné – nekonají se žádné rozdíly. Kromě již zmíněného MagSafe konektoru se tak můžete těšit na tři Thunderbolt porty, HDMI, sluchátkový konektor a čtečku SD karet. Rozhodně se nesmím zapomenout zmínit ještě o reproduktorech, které jsou v případě 16″ MacBooku Pro zkrátka a jednoduše lepší než ty, kterými disponuje 14″ model. I hudební laik, jako jsem já, je schopen tento rozdíl zpozorovat.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Režim vysokého výkonu u 16″

Zastavit bych se chtěl také u speciálního režimu pro nejvyšší výkon, který je k dispozici u většího 16″ MacBooku Pro. Není ale k dispozici u našeho základního modelu, dokonce ani u jiných variant s čipem M1 Pro. Abyste tuto vychytávku mohli využít, tak je nutné, abyste vlastnili libovolnou konfiguraci s čipem M1 Max. Bohužel nejsem schopný posoudit, jak moc velký výkonnostní rozdíl po aktivaci tohoto režimu vzniká, rozhodně jsem ale chtěl, aby se tato informace v rámci tohoto článku nacházela. Apple uvádí, že tento speciální výkonnostní režim využijí především filmaři, a to například při práci a renderování 8K ProRes videa. U všech nových MacBooků Pro jste pak schopni využít opačný úsporný režim, který známe z iPhonů.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Závěr

Pokud se podíváte na cenovku obou základní modelů, tak zjistíte, že vás 14″ MacBook Pro vyjde na 58 990 korun, zatímco 16″ MacBook Pro na 72 990 korun, což je rozdíl celých 14 tisíc korun. V takovém případě je opravdu velmi nutné zvážit, zdali si chcete za větší model připlatit. Jde totiž o to, že za těchto 14 tisíc korun si můžete nakonfigurovat lepší 14″ model, který můžete osadit třeba 32 GB jednotné paměti a lepším čipem. 16″ model doopravdy využijí především takoví uživatelé, kteří pracují s videem a nutně potřebují mít k dispozici větší obrazovku. Větší baterie je u 16″ modelu skvělý bonus, jak už jsem ale zmínil, tak vzhledem ke své váze se rozhodně nejedná o tak jednoduše přenosný počítač – naopak se spíše jedná o počítač stolní, který ale v případě největší nutnosti můžete stále přenést. U 16″ MacBooku Pro pak můžeme pozorovat o něco lepší chlazení, což mu dává výhodu u nějakých náročnějších a dlouhotrvajících úloh. Jaký MacBook Pro se nejvíce zamlouvá vám, popřípadě jaký jste si pořídili? Dejte nám to vědět v komentářích.

Nové 14″ a 16″ MacBooky Pro koupíte zde