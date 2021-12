Recenze Miele RX3 Runner: Spolehlivý vysavač, který vám vytvoří v iPhone mapu bytu

I když se to tak nemusí na první pohled zdát, jsem poměrně konzervativní člověk a vsadím se, že většina z vás má v iPhone mnohem víc aplikací a používá víc vychytávek než já. Zdá se mi, že technologie mají být skutečně k tomu, aby mi usnadňovaly život a ne k tomu, abych se nimi musel řídit a tak přesto, že můj zubní kartáček má super extra ultra aplikaci pro čištění zubů, se kterou jej mohu synchronizovat, v životě jsem to neměl potřebu dělat. Co mě ale naopak v poslední době hodně baví jsou spotřebiče od Miele. Zatímco pračku a sušičku W1 používáme už více než rok a nějaké ty informace jsem o nich psal v článku Miele@mobile: Ovládněte svoji pračku pomocí iPhone., robotický vysavač Miele RX3 runner nám dělá společnost zatím jen pár týdnů.

Po zhruba dvouměsíčním čekání na jeho vyšší verzi RX3 HomeVision jsme to nakonec vzdali poté, co nám v Miele řekli, že dorazí do Evropy až na jaře příštího roku, a sáhli po verzi Runner. Jediný rozdíl mezi HomeVision a Runner je přitom v tom, že v rámci HomeVision můžete vidět pohled z kamery vysavače na displeji svého telefonu, zatímco u Runneru slouží kamery pouze pro orientaci vysavače samotného a nelze se k nim připojit. Je mi jasné, že tento článek rozkliknete hlavně kvůli technologiím, které jsou v případě Miele RX3 opravdu zajímavé a proto se pojďme na samotné vysávání podívat jen okrajově.

Vysavač dokáže fungovat až 120 minut v kuse při automatickém režimu, což je dostatečně dlouhá doba na to, aby vysál opravdu velký byt nebo dům. V podstatě pokud bychom to brali v úvozovkách, znamená to, že má na 120metrový byt minutu na každý metr čtvereční, případně půl minuty u 240 metrového bytu, což je doba, která mu bohatě stačí. Samotné vysávání probíhá ve čtyřech krocích a to pomocí výkyvných bočních kartáčků, které se dostanou opravdu do všech rohů a sám jsem překvapen, odkud dokáže vysavač vymést špínu. Pokud máte plovoucí nebo dřevěnou podlahu, jenž je na krajích zalištována, pak věřte, že se kartáče dostávají i mezi lišty a podlahu, díky čemuž objevíte prach, ke kterému jste se roky neměli jak dostat. Jakmile kartáčky nahrnou špínu, přichází na řadu kartáčový válec, který zachytí hrubé nečistoty a ty nahrne do prvního sacího otvoru. Do druhého sacího otvoru jsou pak vcucnuty jemnější nečistoty. Nasátý prach a nečistoty skončí v nádobce, zatímco vyfukovaný vzduch je přefiltrován přes HEPA filter a vyfukován zpět do místnosti. Pokud máte čistý filter, máte po vysávání doma pocitově stejný vzduch, jako když pustíte čističku.

Psát, jak dlouho vám vydrží sací koš a podobné věci nemá příliš význam, protože například my máme psa a proto musíme koš vysypat po zhruba 7 vysáváních, tedy jednou do týdne, někomu jinému to bude stačit méně, někomu zase více. Každopádně manipulace s vysavačem je extrémně snadná a v podstatě jediná chvíle, kdy se jej dotýkáte je právě v momentě, kdy vysypete sací koš. Jinak je vysavač zcela autonomní a nemusíte na něj vůbec sahat. Přiznám se, že jediný robotický vysavač, co jsme kdy měli, byl od Philipsu a upřímně nikdy jsem netestoval nějaké iRoboty nebo něco podobného, proto nemám příliš s čím porovnávat, ovšem to, jak vysává Miele RX3 je srovnatelné s naším ručním Dysonem. Tím, že nemáme nikde koberce, tak se vysává jen podlaha, kterou navíc vysavač pomocí metliček velmi pěkně vyleští a jediný úklid, co se podlahy týká, spočívá v tom, že ji jednou nebo dvakrát do týdne vytřeme, jinak se nemusíme o nic starat. Vysavač je neustále na dobíjecí stanici a máte možnosti buď mu naplánovat úklid na určitou hodinu nebo jej v různých režimech spustit kdykoli, kdy to chcete.

Osobně jej po prvním použití, kdy jsem sledoval, jak chytře prostor vysává a jak funguje, nemám problém nechávat bez dozoru a proto jej pouštíme vždy, když jdeme z domu a to v automatickém režimu. To, co mě neskutečně baví, jsou jeho kamery. Díky těm totiž vysavač do předmětů nenaráží a nesnaží se detekovat překážku tak, že do ni najede a snazí se ji odtlačit. Sám se zastaví pár centimetrů před překázkou, tak aby k ní dosáhly jen metličky, které mu nametou špínu do sacích otvorů a on se překážky vůbec nedotkl. Pomocí kamer a orientace v prostoru nejezdí bezmyšlenkovitě po bytě, ale skutečně postupuje v pásech tak, aby co nejrychleji a nejefektivněji vysál celý prostor. Může se vám tak stát, že když máte podlouhlý byt, klidně přejede přes 3 místnosti a chodbu, protože to dokáže udělat jedním tahem bez nutnosti změnit směr. Je skutečně zajímavé sledovat, jak v prostoru postupuje a jakým způsobem vyřeší jakékoli místo tak, aby byl celý byt co nejrychleji zbaven nečistot.

Pomocí režimů a nastavení máte možnost zvolit i věci jako je přejetí prahu nebo naopak to, aby prahy nepřejížděl, můžete vybrat z různých režimů vysávání včetně opravdu velmi tichého nočního režimu nebo naopak turbo režimu a tak dále. Zajímavostí a tou největší přidanou hodnotou je pak mapa, kterou vytváří vysavač přímo v aplikaci ve vašem iPhonu. Při prvním vysávání vám vytvoří kompletní mapu vašeho bytu a to včetně překážek. Ta vám poté slouží k tomu, že jej můžete poslat do jednotlivých sekcí bytu, které si sami vytvoříte. Můžete například označit jen kuchyni a poslat jej vysát pouze kuchyni nebo naopak můžete určit zakázané zóny a tak když víte, že máte v koupelně na zemi mokro nebo že nechcete vzbudit děti v nějaké místnosti, zkrátka tyto zóny zakážete a vysavač vysaje vše kromě zakázaných zón.

Existuje však také jedna věc, co mi na vysavači vadí a pevně věřím, že se změní s nějakou další aktualizací. Veškeré změny nastavení lze totiž aktuálně dělat jen když je vysavač v dokovací stanici. Problém je, že jakmile jednou vyjede, už jej můžete pomocí aplikace jen zastavit a vrátit zpět do stanice, nemáte možnost změnit například automatický režim na tichý, to lze zase jen v momentě, kdy je připojen ke stanici. Jak říkám, věřím, že se toto změní v následujících aktualizacích ať už firmware vysavače nebo samotné aplikace, jedná se totiž přece jen o novinku, která je na trhu pouze pár dní. Naopak co mě hodně baví je fakt, že jej skutečně mohu nechat zcela bez dozoru, nehrozí omlácený nabytek, ani to, že by něco poškodil nebo vynechal nějaké místo. Ostatně to, že projel skutečně celý byt můžete zkontrolovat na mapě, na které jednak vidíte pohyb vysavače v reálném čase, ale také to, kterou plochu již vysál a kterou ještě ne. Jakmile je vysáto, vysavač se samozřemě vrátí zpět do základny a to bez jakýchkoli problémů.

Vím, že existují vysavače, které mají LiDAR, vím, že existují vysavače, které umí vytírat a tak podobně a je samozřejmě na každém, co preferuje. Já jsem však už pár let věrný Miele, která mi tak trochu připomíná Apple. Nemá za každou cenu vše, co se objeví na trhu, ale věci, které nabízí, fungují a to naprosto dokonale. Za mě tedy opravdu palec nahoru a pokud nechcete vytírání, zkuste se na Miele RX3 podívat.

