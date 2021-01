Miele@mobile: Ovládněte svoji pračku pomocí iPhone

Po letech jsme se rozhodli vyměnit naši starou pračku za novou a nastalo dlouhé vybírání nejlepšího možného modelu, který bude splňovat vše, co od nové pračky vyžadujeme. Nakonec jsme se rozhodli pro Miele 980 WPS Passion, která mimo asi sedmi tisíc režimů praní a zhruba dvojnásobku režimu skvrn, které rozezná a odstraní, disponuje také funkcí Miele@mobile. Právě propojení pračky s iPhonem mě zaujalo a říkal jsem si, že vyzkouším, co vlastně aplikace umí.

Aplikaci s pračkou nebo jiným spotřebičem Miele spárujete velmi snadno, a to buď přes WPS nebo pouze tím, že v aplikaci Miele@connect nascanujete QR kód na vnitřní straně plnícího víka. Jakmile se pračka a telefon propojí přes Wi-Fi, máte možnost vidět pračku v rámci vašich domácích spotřebičů v aplikaci. Pokud se rozhodnete prát, stačí dát prádlo do pračky a pokud chcete, přidat kapsli CapDosing. Na pračce již jen zapnete režim MobileStart a můžete v klidu odejít, vše ostatní totiž doděláte pomocí iPhone. Na něm máte možnost nastavit vše, co pračka umí. Nejprve zvolíte některý z programů, které jsou předem definované nebo některý z těch, jenž jste si sami vytvořili.

V rámci programu si pak upravíte teplotu vody, počet otáček při ždímání, nastavíte TwinDos, zvolíte Extra funkce včetně parního praní nebo možností jako je praní pro alergiky, předžehlení, extra tichý režim, ekologický režim a tak dále. Zvolíte, jakou kapsli jste dali do CapDosing, vyberete znečištění prádla a zvolíte také skvrny, kterými je prádlo znečištěné. Následně vidíte, jak dlouho bude pračka dle vašich nastavení prát a kdy bude praní u konce. Vidíte také, kolik vody při praní spotřebuje a kolik elektrické energie využije. Pokud je vše v pořádku, stačí zvolit buď start programu nebo můžete zvolit možnost odložení spuštění, a to na jakýkoli čas v rámci následujících 24 hodin. Díky tomu můžete začít prát například v 5:00 ráno, aby až vstanete, bylo prádlo vyprané a vy jste jej pouze dali do sušičky.

Fotogalerie Miele app Miele app Miele app Miele app TwinDos miele app aplikace miele +5 Fotek Miele Mobile Miele mobile pracka Miele pracka Aplikace iphone miele Vstoupit do galerie

Během praní máte možnost podívat se na to, co přístroj zrovna dělá, tedy jaký režim máte spuštěný, jaká je jeho spotřeba elektrické energie, vody a také to, jaké další funkce jste zvolili při spouštění pracího cyklu. Můžete vidět také množství prádla, kterým jste pračku naplnili a to nejdůležitější, informace o tom, kdy bude konec praní a kolik času do konce zbývá. Pokud je to ještě v rámci praní možné, nechybí ani informace o tom, že můžete doplnit další prádlo. Můžete si také zapnout notifikace, které vás upozorní na konec praní nebo na nějaký problém, který se v jeho průběhu mohl vyskytnout. Díky tomu, že Miele používá TwinDos systém kartuší, které nahrazují prací prášek (ten můžete i nadále využívat), máte v aplikaci také přehled nad tím, kolik prášku v TwinDos zbývá.

Ve výsledku je tedy aplikace něco, co rozhodně není nezbytností a pokud ji vaše pračka nemá, pak bych si z toho nic nedělal. Hodí se především v situacích, kdy máte k pračce špatný přístup díky jejímu umístění. Rychlost dotykového displeje, jeho kvalita a odezva přímo na pračce je totiž téměř srovnatelná s rychlostí a kvalitou iPhone a proto je vám skutečně jedno, zda vše nastavíte přímo na pračce, nebo v aplikaci. Aplikace přijde vhod také v situaci, kdy máte velký dům a může se stát, že zkrátka neslyšíte, že pračka doprala a začala vás na to upozorňovat zvukovým tónem. Například naše pračka má totiž nastaven režim proti pomačkání prádla po doprání pouze na 30 minut a poté již přestane buben otáčet. Díky notifikaci se vám tak již nestane, že nevyberete prádlo včas nebo nezapomenete na to, že jste vůbec pračku spustili.

Miele 980 WPS si můžete zakoupit přímo zde.