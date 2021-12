5 aplikací, které majitelé domácích mazlíčků rozhodně využijí

V App Storu najdeme celou řadu různých aplikací. Na své si v tomto směru přijdou také majitelé domácích mazlíčků, kteří si mohou stáhnout například aplikacem, které jim pomohou s výcvikem jejich miláčků nebo s péčí o ně. V dnešním článku vám představíme pět aplikací, které by se majitelům (nejen) psů mohly hodit.

Pet Poison App

Na naše domácí mazlíčky může čekat celá řada různých nebezpečí. Patří mezi ně i nejrůznější rostliny, ať už rostou venku, nebo u vás doma. Pokud se vám stane, že váš domácí mazlíček nechtěně pozře něco, co by se mu rozhodně nemělo dostat do žaludku, je samozřejmě zapotřebí kontaktovat veterináře. Vy sami se ale můžete také informovat v aplikaci Pet Poison App, která nabízí informace o tom, co může vašemu miláčkovi potenciálně uškodit. Samozřejmostí je i podrobný popis jedovatých rostlin, fotogalerie, nebo třeba přehled možných příznaků.

Puppr

Pokud jste majitelem pejska a zároveń ovládáte poměrně dobře angličtinu, můžete si do svého iPhonu stáhnout aplikaci Puppr. Ta vám pomůže se základním výcvikem vašeho mazlíčka, a díky ní můžete vašeho pejska naučit nejrůznější povely a triky. Aplikace je vhodná pro clicker trénink, obsahuje desítky různých lekcí, a nabízí také možnost sestavení vlastního výcvikového plánu. Základní verze aplikace Puppr je zdarma, za pár desítek korun si můžete zakoupit jednotlivé bonusové balíčky.

MyPetCheck

Nedílnou součástí péče o domácí mazlíčky jsou nejrůznější očkování. Někdy ale může být těžké udržet v hlavě naprosto všechny potřebné termíny. Aplikace jménem MyPetCheck vám umožní vytvoření profilů všech vašich domácích mazlíčků, zanesení očkování a případné medikace, a poté vám už sama automaticky pohlídá a připomene případné termíny přeočkování.

Dog Clicker Training at Home

Jak název napovídá, aplikace Dog Clicker Training at Home vám pomůže s výcvikem vašeho pejska. Najdete zde virtuální verze oblíbených výcvikových pomůcek, jako je kliker nebo píšťalka, aplikace vám také umožní zaznamenávat pokroky vašeho pejska při výcviku, zadávání údajů o jeho váze, nebo třeba zjištění ideální tréninkové zátěže na základě jeho tělesných parametrů, stáří a plemene.

Barkio: Psí chůvička

Aplikace Barkio vám skvěle poslouží jako video chůvička pro vašeho pejska nebo kočičku. Můžete využít sledování vašeho mazlíčka na dálku v HD videu i audiu, aplikace nabízí také možnost aktivace detekce pohybu. Barkio nabízí také možnost automatického nahrávání. Jedná se o multiplatformní aplikaci, takže coby kameru můžete využít nejen iPhone, ale třeba také iPad.

