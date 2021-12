Sluchátka se špičkovou kvalitou za nízkou cenu? Vsaďte na Niceboy HIVE Pods 3 PRO

Komerční sdělení: Sluchátka nám v dnešní době přinášejí bohaté možnosti. Už dávno neplatí, že je lze využít pouze pro poslech hudby, jelikož zároveň s nimi dokážeme vyřešit například telefonní hovory. To nejlepší na tom je, že v případě takzvaných True Wireless modelů se ani nemusíme obtěžovat otravnými kabely. Pokud přesně takováto sluchátka sháníte, máme pro vás skvělý tip! Řeč je o Niceboy HIVE Pods 3 PRO, která kombinují špičkový zvuk, precizní zpracování a úžasnou výdrž baterie.

Úžasný zvuk a skvělé možnosti

HIVE Pods 3 Pro 5 HIVE PODS 3 PRO 3 HIVE PODS 3 PRO 1 HIVE PODS 3 PRO 4 HIVE PODS 3 PRO +3 Fotek 6 HIVE PODS 3 PRO 7 HIVE PODS 3 PRO Vstoupit do galerie

Pojďme si ale ještě v rychlosti shrnout, co všechno tento model vlastně nabízí. Jak už jsme uvedli výše, jeho hlavní předností je křišťálově čistý zvuk, který jde navíc ruku v ruce s podporou kodeku AAC a moderním standardem Bluetooth 5.0, zajišťujícím stabilní a ničím nerušený bezdrátový přenos. Díky této kombinaci si tak můžete naplno užít hluboké basy i čisté výšky ve studiové kvalitě. U zvuku to ale ani zdaleka nekončí. Důležitým parametrem u True Wireless sluchátek je i výdrž baterie. Niceboy HIVE Pods 3 PRO nabízejí až 9 hodin na jedno nabití, což lze prakticky okamžitě navýšit prostřednictvím nabíjecího pouzdra na celkových 33 hodin. Určitě také nesmíme zapomenout zmínit odolnost vůči prachu a vodě dle stupně krytí IP55. Díky tomu se sluchátka nezaleknou ani potu či deště.

Zdroj: Niceboy

Jak jsme však zmínili v úvodu, některá sluchátka lze využít i pro vyřízení telefonních hovorů. Přesně tohle je i případ tohoto modelu, který je vybaven vysoce kvalitními mikrofony s technologií pro potlačení okolního šumu, díky čemuž vás druhá strana bude perfektně slyšet za jakýchkoliv podmínek. Co se jinak týče již zmiňovaného nabíjecího pouzdra, to lze napájet buďto kabelem s univerzálním konektorem USB-C, nebo můžete využít bezdrátovou nabíječku Qi, na kterou už jen stačí pouzdro položit. Zároveň také nechybí možnost ovládání sluchátek prostřednictvím dotykových gest či za pomocí hlasových asistentů jako Siri a Google Assistant. To nejlepší na tom každopádně je, že si sluchátka můžete pořídit za pouhých 1 699 Kč. V poměru cena/výkon se tak jedná o jeden z nejlepších modelů na trhu.

Slucháta Niceboy HIVE Pods 3 PRO zakoupíte zde