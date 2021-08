Recenze Niceboy HIVE Pods 3 Pro: Líbivý zvuk za líbivou cenu

Společnost Niceboy má na trhu hned několik produktů. Předně je ovšem aktivní na poli reproduktorů, sluchátek a akčních kamer. Je to nedávno, co Niceboy přišla s novým modelem HIVE Pods 3 Pro. Není tajemstvím, že tato firma dlouhodobě razí skvělý poměr cena/výkon. Jestli se to povedlo i u nového modelu sluchátek se podíváme v této recenzi.

Ačkoli jsem v poslední době recenzoval již několik produktů značky Niceboy, neustále mohu oči nechat na novém žlutobílém designu, který se mně osobně líbí daleko více, než předešlá kombinace černé a bledě modré. Sluchátka vám dorazí v malé krabičce, na jejíž čelní straně můžete vidět design sluchátek. Na zadní straně a bocích pak dostanete náhled na pár technických specifikací. V samotné krabičce pak naleznete kromě sluchátek HIVE Pods 3 Pro a nabíjecího boxu také náhradní nástavce do uší, nabíjecí USB-C kabel a přehledný manuál v české lokalizaci.

Nyní krátce pohlédneme na technické specifikace. Sluchátka podporují Bluetooth 5.2 a profily HFP, HSP, A2DP a AVRCP. Pokud jde o kodeky, tak HIVE Pods 3 Pro si rozumí s AAC, SBC, mSBC, aptX, LC3. Dosah přenosu je dle výrobce až 10 metrů, nicméně na otevřeném prostranství se dostanete na několikanásobnou vzdálenost. Frekvence je pak 20 Hz až 20 kHz. Reproduktor je 6mm. Kapacita baterie sluchátek je 2x 50 mAh a kapacita nabíjecího boxu 470 mAh. Na jedno nabití je možné si užít až 9 hodin hudby. Velkou roli ale hraje, jakým způsobem sluchátka používáte. Předně hraje prim vámi nastavená hlasitost. Dále také fakt, zda máte zapnutý takzvaný herní mód, kdy se vám sníží latence. Sluchátka jsou jak dělaná i pro sportovce, jelikož disponují stupněm krytí IP55. Krabičku lze také nabíjet bezdrátově nabíječkou s Qi certifikací.

Jelikož společnost Niceboy nemá pro účely párování svých produktů žádnou aplikaci, je tento úkon opravdu velmi jednoduchý. Jakmile krabičku rozbalíte, bude třeba sluchátka chvíli nabíjet, jelikož jsou v krabičce umístěna odděleně. Poté je stačí vydělat a sluchátka se sama k sobě spárují. Vy pak jen naleznete ve vašem Bluetooth menu Niceboy HIVE Pods 3 Pro. Po úspěšném spárování pak uslyšíte ve sluchátkách známou akustickou výzvu.

Samotným provedením sluchátka ani krabička nikoho nepřekvapí. Nabíjecí box je vyhotoven z umělé hmoty a má černou matnou barvu. Někomu může vadit, že je trochu citlivá na otisky prstů. Nejedná se ale o nic strašného. Na její přední straně můžete vidět LED diody indikující stav baterie. Horní stranu pak zdobí logo společnosti Niceboy. Vzadu je pak logicky k vidění pouze USB-C konektor. Samotná sluchátka jsou klasickými špunty s dotykovou plochou, která slouží pro klasické úkony jako spuštění a přeskakování skladeb, přijímání/odmítnutí hovorů, přivolání hlasového asistenta, snížení/zvýšení hlasitosti nebo spuštění již zmíněného herního režimu. I na sluchátkách je pak k vidění LED dioda, která indikuje, zda se sluchátka v boxu nabíjí či ne. Samotné špunty drží v uchu parádně. Já jsem ale tohoto dosáhl až po výměně špuntů. Možná tak budete muset chvíli testovat.

Pokud vás u sluchátek něco zajímá, je to především zvuk, který za tu cenu není vůbec špatný. Je dostatečně čistý a především je třeba zmínit, že si užijete hloubky i výšky. Naleznete zde náznaky bas, byť ty by tedy mohly být lepší. Na každý pád mikrofon opět slouží na jedničku a při hovorech s vámi nebude mít protistrana žádný problém. Byl jsem zřetelně slyšen i za předpokladu, kdy jsem se procházel po rušnější ulici. Sluchátka jsem vzal i na běh, jelikož se mi velmi zamlouvá certifikace IP55. Nebyl žádný problém, i když zde je třeba zmínit, že jsem běhat bez problémů chodil i s klasickými AirPody, které se podobnou certifikací chlubit nemohou. U těchto sluchátek se především nemusíte bát lehkého deště. Jsou ale věci, které testovat rozhodně nechci. Pochvalu zaslouží i krabička. Ta by tedy mohla být o něco menší, nicméně díky svému provedení padne skvěle do ruky a nemá tendenci vyklouzávat. Za zmínku stojí i již zmíněný herní režim, který skutečně funguje a rozdíl ve snížení latence poznáte. Leckdo také ocení bezdrátové nabíjení. Pokud bych měl něco vytknout, bude to skutečnost, že ne vždy se vám podaří sluchátka do krabičky správně vložit. Je tedy třeba tento úkon zkontrolovat.

Závěrem lze říct asi tolik, že Niceboy HIVE Pods 3 Pro jsou opět velmi zajímavá sluchátka za super cenu. Pokud hledáte společníka na sport, který nabídne slušnou výdrž a bezdrátové nabíjení, jste na správné adrese. Tento model můžete mít již za 1690 korun, což se určitě vyplatí.

