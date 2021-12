Recenze PanzerGlass HardCase: Parádní kombinace mezi nenápadnou ochranou a odolností

V předešlých týdnech jste si mohli na našem magazínu přečíst recenzi na dva ze tří krytů PanzerGlass představených pro letošní generaci iPhonů. A nyní nám do redakce konečně dorazil i poslední z nových krytů, díky čemuž tak testy ochranných řešení od PanzerGlass pro iPhony 13 alespoň pro letošek symbolicky uzavřeme. Řeč je konkrétně o modelu HardCase, který lze zjednodušeně popsat jakožto jakousi kombinaci mezi klasickým ClearCase a vysoce odolným SIlverBulletCase krytem. Jaká tato novinka ale je v reálu?

Balení, technické specifikace, zpracování a design

Nový PanzerGlass HardCase vám dorazí stejně jako veškerá skla a kryty pro iPhony 13 (Pro) v novém typu balení, u kterého je kladen důraz na ekologii. Vyrobeno je proto z recyklovaných materiálů, což mu alespoň v mých očích opravdu sluší a přestože jsem měl původní typ balení PanzerGlass produktů ve formě matně černé krabičky s ikonickou látkovou “nášivkou” na boku pro snadné vytažení rád, nové balení bych rozhodně za krok zpět neoznačil.

Fotogalerie PanzerGlass HardCase 11 PanzerGlass HardCase 10 PanzerGlass HardCase 8 PanzerGlass HardCase 9 Vstoupit do galerie

Stejně jako u všech svých krytů, vsází i zde PanzerGlass na skleněná záda v kombinaci s tuhým gumovým rámečkem. Na rozdíl od ClearCase se pak můžete u HardCase těšit u na ochranný “prstenec” kolem výřezu pro fotoaparát, kterým disponuje i SilverBullet. Oproti němu je však HardCase vytvořen o poznání minimalističtěji – a to jak z hlediska rozměrů hran, tak i z hlediska jejich zabarvení. Kryt je totiž k dostání jen ve zcela transparentní verzi, zatímco SilverBullet se prodává s černými hranami a ochranou fotoaparátu. Fajn je, že PanzerGlass myslel u krytu i na prvotřídní krytí tlačítek či displeje, který je chráněn mírným přesahem přední hrany HardCase. Vzhledem k transparentnosti pak určitě potěší i speciální antižloutnoucí zpracování nebo třeba vojenský standard odolnosti, který zaručuje, že by měl telefon v krytu nějaký ten pád v klidu přežít. Za určitý nedostatek je pak třeba vnímat relativně složité nasazování krytu na telefon pro jeho tuhost. Jakmile jej však člověk “nacvakne”, není moc co řešit.

Hodnotit design podobného typu krytu je svým způsobem velmi jednoduché. Jedná se prostě o klasický transparentní model v minimalistickém provedení, který neurazí, ale ve výsledku asi ani nezaujme, což se ale tak nějak čeká. Transparentní kryty jsou přeci jen vyráběny kvůli tomu, aby byly na telefonech nenápadné a to se zde bezesporu daří. Kdybych pak měl zhodnotit zpracování, zde prostor na kritiku určitě není. PanzerGlass je ve výrobě ochranného příslušenství pro smartphony dlouhodobě špičkou ve svém oboru a to potvrzuje i zde. HardCase je totiž vyroben opravdu precizně a jen stěží na něm hledám něco, co by mi na něm byť jen trochu vadilo. Musím ale říci, že mě celkem překvapila jeho záda. Když jsem na ně totiž sáhl poprvé, nenapadlo by mě, že se jedná o sklo, respektive o sklo využívané u ClearCase. Na omak totiž působí spíš jako plast, který je tak pravděpodobně do skla přimíchán pro zvýšení jeho odolnosti.

Standardní cena krytu PanzerGlass HardCase je 699 Kč.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Testování

Kryt PanzerGlass HardCase jsem testoval konkrétně s iPhone 13 mini, na kterém bylo nalepeno tvrzené sklo od stejného výrobce. Musím říci, že díky perfektní kompatibilitě těchto dvou ochranných prvků má člověk ihned po jejich aplikaci na telefon daleko lepší pocit a to i přesto, že se na jeho celkovém designu podepisují jen relativně málo.

HardCase se drží v ruce opravdu příjemně a co mě skutečně potěšilo, na jeho zádech se zachytávají šmouhy jen zřídkakdy. Když jsem jeho “zamatlání” porovnával s klasickým ClearCase, u kterého je použito klasické sklo, HardCase se proti němu “matlal” citelně méně. Dalším pozitivem je bezproblémový přístup k Lightning portu či snadné mačkání tlačítek pro ovládání hlasitosti a (de)aktivaci displeje. Za posledních několik let mi rukama prošla celá řada krytů, přičemž ne u každého bylo právě snadné mačkání tlačítek na telefonu samozřejmé. Zde je tomu ale naštěstí jinak, díky čemuž se HardCase používá opravdu příjemně.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Co se týče odolnosti krytu proti poškrábání, testoval jsem jej zřejmě nejlépe, jak je možné – tedy běžným životem a strastmi, které telefonům přináší. iPhone v HardCase jsem tedy nosil v brašně s klíči, drobnými mincemi a dalšími předměty, které rády škrábou povrch s tím, že po více než týdnu intenzivního zavazadlového ničení nebyl na krytu ani škrábanec, což je za mě opravdu skvělý výsledek. Ne, kryt určitě není nezničitelný, ale nástrahy všedního dne by měl zvládnout bez ztráty kytičky, což je jistě fajn.

Fotogalerie PanzerGlass HardCase 1 PanzerGlass HardCase 3 PanzerGlass HardCase 5 PanzerGlass HardCase 6 +2 Fotek PanzerGlass HardCase 7 Vstoupit do galerie

Spokojený jsem i s nasazením ochranného prstence pro fotoaparát kolem výřezu v zádech krytu. Díky jeho použití totiž mohl PanzerGlass upustit od výrazných vystouplých hran po vzoru krytů ClearCase, což může být pro některé uživatele sympatičtější řešení kvůli příjemnějšímu úchopu do ruky. Mě osobně neuráží ani jedna z variant zpracování krytů, protože mají obě své plusy i mínusy. U jedné se totiž bavíme sice o vystouplých hranách, ale zato 100% stabilitě při položení telefonu na záda a u té druhé zase o možná o něco lepším úchopu do ruky, ale zase nestabilitě při položení na záda, což zkrátka nepotěší. HardCase tedy osobně vnímám spíš jako alternativu pro ClearCase, než jako další modelovou řadu krytů od PanzerGlass.

Abych však jen nechválil, je tu jedna věc, která mě osobně trochu mrzí. Na mysli mám konkrétně (ne)kompatibilitu s MagSafe příslušenstvím. Kryt totiž nedisponuje magnetickým prstencem, který by magnetické připojení zesiloval, a je tedy nutné vždy spolehnout jen na magnety v zádech telefonu. U některého příslušenství to díky síle jeho magnetů stačí, u některého však nikoliv a vy se tak setkáte s odpadáváním či nedostatečně pevným přichycením. Pokud jste tedy vyznavači MagSafe řešení, zde může přijít problém, byť chápu, že se zde PanzerGlass pustil na tenký led kvůli zachování ničím nerušeného designu.

Resumé

Jak tedy PanzerGlass HardCase zhodnotit? Osobně mám nenápadné kryty pro iPhony opravdu rád a proto mi zde nezbývá než říci, že se tento kousek opravdu povedl. V ruce je příjemný, designem nenápadný, z hlediska odolnosti mi přijde skutečně dobrý a je tedy zkrátka takový, jaký by měl kryt pro telefon přesně být. Pokud tedy máte značku PanzerGlass rádi a zároveň si libujete v nenápadných, leč funkčních řešeních, myslím si, že u HardCase vedle nešlápnete.

PanzerGlass HardCase lze zakoupit zde