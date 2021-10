Recenze ochranných skel a krytů PanzerGlass pro iPhone 13 (Pro)

Jen máloco bolí víc, než první škrábanec na displeji či těle nového smartphonu – tím spíš, když jde o telefon s vyšší cenou jako například iPhone. Přesně kvůli tomu proto mnozí z nás využívají k ochraně tvrzená skla na displej a všelijaké kryty kryjící zbytek telefonu. Jak ale vybrat kvalitní kousky, u kterých se nespálíte? Jednoduše – stáčí sáhnout po produktech léty prověřených značek, které se na ochranu smartphonů specializují. Jednou z nich je i dánský PanzerGlass, který přichází rok co rok s novými skly i kryty a ani letošek nebyl v tomto směru výjimkou. A jelikož nám jich do redakce zaslal pro nové “třináctky” tentokrát pořádnou nálož, pojďme se rovnou do naší “multirecenze” pustit.

Balení, které potěší

Dlouhé roky spoléhal PanzerGlass na jednotný design balení svých skel a krytů, který se tak stihl stát skoro až ikonickým pro tuto značku. Na mysli mám konkrétně matné černo-oranžové papírové krabičky s lesklým vyobrazením produktu v nich a látkovou “visačkou” s logem společnosti, která sloužila k vysunutí vnitřního “šuplíčku” s veškerým obsahem balení. Letos na to šel však PanzerGlass jinak – daleko ekologičtěji. Krabičky jeho příslušenství sice nemusí vypadat na první pohled tak hezky, ale jsou vyrobeny z recyklovaného papíru a tedy tak nezatěžují planetu, což je fajn. Přeci jen, každý je stejně po vybalení jejich obsahu vyhodí, takže se o žádnou designovou hitparádu jednat nemusí. Jejich kvalita je navíc opravdu dobrá a to je ve výsledku to nejdůležitější. Za tento zcela dostačující a především zelenější upgrade si tedy PanzerGlass zaslouží rozhodně palec nahoru.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Testování

Do redakce nám dorazila hned tři typy skel pro iPhony 13 a dále pak kryt SilverBulletCase spolu s ClearCase v edici oslavující ikonické iMacy G3 hrající barvami. Co se týče skel, jedná se konkrétně o klasické Edge-to-Edge sklo bez dodatečných ochran a dále pak sklo s anti-reflexní vrstvou. Jaké tedy produkty jsou?

Kryty ClearCase

Ačkoliv má kryty ClearCase PanzerGlass ve svém portfoliu již od roku 2018, kdy s nimi vyrukoval u příležitosti představení iPhonů XS, pravdou je, že až letos si u nich troufl na větší designový experiment. Kryty, které tvoří od prvopočátku pevná záda z tvrzeného skla, totiž konečně vybavil TPU rámečky v jiných verzích než černé a průhledné. Řeč je konkrétně o červené, fialové, oranžové, modré a zelené – tedy o barvách, které využíval Apple u svých ikonických iMaců G3, na které mají kryty od PanzerGlass právě odkazovat.

Pokud vás zajímají technické specifikace daných krytů, ty se od modelů z předešlých let vlastně vůbec neliší. Počítat tedy můžete se zády z 0,7 mm tvrzeného skla PanzerGlass, které firma využívá (byť samozřejmě v různých úpravách) i jakožto krycí sklo na displej smartphonů, díky čemuž se můžete spolehnout na jeho vysokou odolnost proti prasknutí, poškrábání či jakýmkoliv jiným deformacím. U iPhonů 12 a 13 je pak samozřejmostí nulové ovlivnění MagSafe portu, který je tak možné používat i při nasazení krytu bez jakýchkoliv dodatečných magnetů. U skleněných zad dále potěší oleofobní vrstva, která eliminuje zachytávání otisků či různých šmouh na displeji, spolu s vrstvou antibakteriální, jejích účinnost a výdrž ale asi nemá smysl příliš rozpitvávat, protože ano samotný PanzerGlass o ní nějak extra na svých stránkách neinformuje. Co se pak týče TPU, to je opatřeno Anti-Yellow povlakem, který by měl zabraňovat žloutnutí. Z vlastní zkušenosti musím sice říci, že 100% nefunguje a i čirý ClearCase časem zežloutne, ale žloutnutí probíhá daleko pomaleji než u standardních ničím nechráněných TPU krytů. Pokud pak sáhnete po barevné verzi, žloutnutí řešit nemusíte vůbec.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Do redakce nám dorazil konkrétně červený ClearCase, který jsem testoval spolu s růžovým iPhonem 13. Asi vás proto nepřekvapí, že z hlediska designu se jednalo o skutečně povedenou kombinaci, která potěší zejména dámy. Kryt jako takový sedí na telefonu naprosto perfektně a jelikož jej dokonale obepne, i přes relativně široké TPU okraje jej rozměrově nikterak výrazně nezvětší. Jasně, nějaký ten milimetřík mu na hranách nabude, ale nejedná se o nic dramatického. S čím je však třeba počítat, je relativně velký přesah TPU rámečku přes záda telefonu, který je tam z důvodu ochrany fotoaparátu. Kryt jako takový totiž nedisponuje samostatným ochranným prstencem poměrně výrazně vystouplých objektivů, ale jeho ochranu řeší skrze vyvýšenou hranu kopírující celé tělo telefonu, díky které se tak při jeho položení na záda neopírá o jednotlivé objektivy, ale právě o pružné TPU. Přiznám se, že zprvu může být právě tato hrana celkem nezvyk a možný i trochu nepříjemný prvek. Jakmile si však na ní člověk zvykne a “ohmatá si ji”, začne jí brát spíš pozitivně, protože jí lze využít třeba i pro pevnější úchop telefonu jako takového. Navíc mně osobně je tedy stabilní telefon na zádech milejší než kdyby se měl kvůli ochrannému prstenci kolem fotoaparátu viklat.

Co se týče odolnosti krytu, zde není upřímně moc co hanit. Testoval jsem jej pomocí nejlepšího testu, který pro podobné produkty znám a to sice běžným životem – tedy například spolu s klíči a drobnými v brašně a tak podobně s tím, že za zhruba dva týdny testování se na skleněných zádech neobjevil ani škrábaneček a TPU rámečky jsou samozřejmě taktéž naprosto nepoškozené. Za pozitivum musím dále vyzdvihnout to, že se pod kryt nedostávají žádné nečistoty a že se – alespoň mně osobně – drží díky lesklým zádům v ruce velmi příjemně. Hledáte-li tedy poměrně elegantní kryt, který nezohyzdí design vašeho iPhonu a zároveň jej dokáže solidně ochránit, zde je určitě cesta.

Kryty ClearCase v edici iMac G3 lze sehnat na všechny modely iPhonů 13 (Pro) za cenu 899 Kč.

Kryty SilverBulletCase

Dalším “pánem na holení” z dílny PanzerGlass byl SilverBulletCase. Už ze samotného názvu je zřejmě většině z vás jasné, že se nejedná o žádného nazdárka, nýbrž o pořádného tvrďáka, který vašemu iPhonu dopřeje maximální ochranu. A tak to také je – SilverBulletCase je totiž dle slov PanzerGlassu tím nejodolnějším krytem, který doposud vyrobil a tedy i nejlepší ochranou, kterou lze nyní z jeho dílny telefonu dát. Ačkoliv na podobné reklamní fráze moc nejsem, zde se přiznám, že jim zkrátka musím věřit. Když jsem totiž kryt poprvé uviděl naživo, vybalil z krabičky a nasadil na svůj iPhone 13 Pro Max, pochybnosti o pravosti hesel byly ty tam. Kryt disponuje celou řadou prvků, které jeho odolnost (a tedy potenciální ochranu telefonu) zvyšují. Začít lze třeba u černého TPU rámečku, který splňuje armádní normu odolnosti MIL-STD a to dokonce dvoj až trojnásobně. Vnitřní stranu rámečku “zdobí” zase systém včelích plástů, které by měly eliminovat velmi dobře absorbovat nárazy při potenciálním pádu, což mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Tento prvek využívá PanzerGlass dlouhodobě a ačkoliv mi telefon v krytu s vnitřními plásty spadl v minulosti již nesčetněkrát, vždy vyvázl bez úhony (byť jasně, určitou roli při pádech hraje vždy štěstěna). Co se pak týče dalších specifikací ty se de facto už shodují s ClearCase. I zde je tedy využito poměrně tlusté tvrzené sklo či oleofobní vrstva a i zde můžete počítat s podporou MagSafe či bezdrátovým nabíjením.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Ačkoliv může z předešlých řádků vypadat kryt SilverBulletCase jako naprosté monstrum, musím říci, že na telefonu vypadá relativně nenápadně. Jasně, oproti klasickému ClearCase je výraznější, jelikož nemá tak uhlazené TPU hrany a disponuje i ochranným prostencem kolem fotoaparátu, ale v porovnání s jinými vysoce odolnými ochrannými kryty například ve formě UAG bych se jej nebál označit za elegána. Je nicméně třeba počítat s tím, že kromě výraznějšího designu si odolnost vybírá daň i u rozměrů telefonů s krytem, které už přeci jen nabobtnají o něco víc. TPU rámečky sice nejsou nějak extrémně tlusté, ale pár milimetříků zkrátka telefonu přidají, což může být třeba právě u modelu 13 Pro Max již relativně problematické. Vyloženě nadšený jsem pak při testování zprvu nebyl ani z tuhosti rámečku a celkově jeho plastičnosti, kvůli čemuž nepůsobí v ruce tak příjemně jako klasické měkké TPU z ClearCase obalů a ani k ruce tak nepřilne. Člověk si na to sice po nějaké době zvykne, ale jistotu do úchopu ani po zvyknutí si kvůli tvrdším rámečkům dostat nemusíte.

Na druhou stranu ale musím říci, že celková ochrana telefonu je právě díky širokým rámečkům opatřeným různými vroubky a výstupky na nejrizikovějších místech pro poškození někde úplně jinde než u klasického ClearCase a proto je už nyní jasné, že SilverBulletCase v nabídce PanzerGlassu své místo rozhodně má. Já se jej například chystám vzít v dohledné době na hory, protože jsem si u něj jistý, že toho vydrží daleko víc než klasický ClearCase a že tedy budu díky němu klidnější. Zmiňovat se o tom, že i SilverBulletCase obstál v testu klasického života s klíči a mincemi dobré dva týdny bez jediného šrámu je pak asi vzhledem k jeho celkové povaze netřeba. Pokud tedy hledáte opravdu odolný kousek s hezkým designem, zde je super adept. Jste-li však spíše na minimalismus, nemá tento model smysl.

Kryty SilverBulletCase lze sehnat na všechny modely iPhonů 13 (Pro) za cenu 899 Kč.

Ochranná skla

Jak jsem psal výše, testu jsem podrobil kromě krytů i dva typy skel – konkrétně Edge-to-Edge model bez dalších vychytávek navíc a Edge-to-Edge model s anti-reflexní vrstvou. V obou případech disponují skla tloušťkou 0,4 mm, díky čemuž tak nejsou po aplikaci na displej téměř vidět, tvrdostí 9H a samozřejmě oleofobní a antibakteriální vrstvou. Fajn je ale i to, že u nich PanzerGlass nabízí dvouletou záruku při jakýchkoliv potížích s lepící vrstvou, funkčností senzorů či zhoršené reakci na dotykové ovládání.

Aplikace skel je ve své podstatě velmi jednoduchá. Stačí totiž jen pořádně vyčistit displej a to ideálně pomocí vlhčeného ubrousku a hadříku, které PanzerGlass přidává do balení, a pak už jen rychle po sejmutí ochranných fólií sklo na displej přiložit a po “seštelování” přitisknout. Záměrně říkám “až po seštelování” – lepidlo totiž ihned poté, co sklo na displej položíte, pracovat nezačíná a vy tak máte čas na nastavení si skla přesně tak, jak je potřeba. Neměli byste se tedy setkat s tím, že sklo nalepíte nakřivo. Důrazně však doporučuji vše dělat co možná nejrychleji, protože na lepivou vrstvu se rády zachytávají miniaturní smítka prachu, které mohou být následně po nalepení skla na displej vidět.

U lepení, respektive pak lepidla, ale ještě chvíli zůstaneme. Subjektivně mi totiž přijde, že na něm PanzerGlass za poslední roky neuvěřitelně zapracoval a nějakým zázračným způsobem se mu jej povedlo “zrychlit” z hlediska přichytávání na displeji. Zatímco v předešlých letech jsem totiž nebyl schopen bublinky likvidovat tak, že jsem na nich jednoduše podržel prst a ony by se tlakem rozplynuly a sklo se tak na problematickém místě “chytlo”, letos tohle jde bez problému a co víc – byl jsem takto i schopný “vmasírovat” do lepidla pár smíteček prachu, které by jinak vytvářely bublinky. Zde tedy rozhodně vidím mezigenerační posun a jsem za něj rád.

Abych však jen nechválil, musím PanzerGlass u jeho Edge-to-Edge modelů trochu pokárat za rozměr jeho skel. Přijde mi totiž, že až tak úplně ke krajům nejsou a ještě dobrý půlmilimetřík z každé strany by snesly, aby dokázaly přední stranu telefonu chránit ještě lépe. Někdo asi bude nyní namítat, že roztažením skla by se mohl objevit problém s kompatibilitou krytů, ale právě PanzerGlass je krásným důkazem toho, že by tomu tak být nemělo, jelikož jsou mezi hranou jeho krytů a hranou skel viditelné solidní mezery, které by právě větší sklo klidně mohlo vyplnit. Zde bych se tedy určitě nebál přitlačit a pro příští rok se za podobný upgrade přimlouvám. Ochrana by jednak poposkočila výš a jednak by sklo s displejem telefonu ještě více splynulo.

Zatímco standardní Edge-to-edge disponuje standardním lesklým povrchem a tedy po nalepení na displej vypadá de facto jako displej samotný, model s anti-reflexní vrstvou je povrchově o poznání zajímavější. Jeho povrch je totiž mírně matný, díky čemuž dokonale likviduje veškeré odlesky a tedy i zlepšuje celkovou ovladatelnost telefonu. Subjektivně musím říci, že právě díky likvidaci odlesků je pak displej telefonu celkově ještě o něco plastičtější a barevně líbivější, což je rozhodně super. Na druhou stranu je ale třeba počítat s tím, že ovládání matného displeje bude zprvu působit jako velký nezvyk, protože po něm prst zkrátka neklouže tak hladce jako po displejích lesklých. Jakmile si však člověk na trochu jiný pohyb prstu zvykne, myslím si, že důvod stěžovat zkrátka mít snad ani nemůže. Zobrazovací schopnosti displeje s anti-reflexním sklem jsou totiž opravdu velmi dobré a telefon díky němu dostává zcela nový rozměr. Vrstva navíc není matná nějak extrémně, takže při vypnutém displeji vypadá telefon s tímto typem skla takřka stejně jako modely s klasickými ochrannými skly. Třešinkou na dortu je pak její odolnost – běžné útrapy kabelek a brašen opět ve formě klíčů a tak podobně jí totiž nepoškodí. I po několika týdnech testování je stále jako nová. To ale musím říci i o standardním lesklém sklu, které prochází stejnými útrapami a které je všechny zvládá stejně dobře.

Tvrzená skla PanzerGlass jsou dostupná na všechny iPhony 13 (Pro) a to za cenu 899 Kč.

Resumé v kostce

Nebudu vám lhát, ochranná skla a kryty od PanzerGlass mám již roky opravdu rád a ani letos svůj názor na ně nepřehodnotím. Vše, co nám totiž do redakce dorazilo, opravdu stálo za to a musím říci, že v mnoha ohledech i předčilo očekávání. Na mysli mám například použití (zřejmě) lepšího lepidla, které k displeji velmi rychle přilne i v případě, že se vám povede “chytit” nějaké to drobné smítko pod sklo při lepení či vysokou odolnost proti poškrábání. Jasně, některé prvky krytů či skel se nemusí tak úplně líbit a ani cena není nejnižší. Z vlastní zkušenosti ale musím říci, že zrovna za tyto doplňky pro smartphone se připlatit vyplatí, protože chtě nechtě kvalitnější než čínské verze z AliExpressu za dolar jsou, respektive mně vždy pro karambolech podržely lépe než tyto Číny. Přesně kvůli tomu proto PanzerGlass dlouhodobě používám nejen já, ale i mé nejbližší okolí a po testování letošních modelů skel a krytů musím říci, že tomu tak ještě minimálně do příštího roku, kdy si budu moci osahat opět novou modelovou řadu, bude. A myslím si, že i vy byste mu proto měli dát šanci, protože vás jednoduše nezklame.

Produkty PanzerGlass seženete zde