Temperia slibuje na iOS revoluci v žánru karetních her

Žánr sběratelských karetních her v sobě odjakživa obsahuje důležité prvky náhody. Náhodně zamíchané balíčky karty si prostě někdy postaví hlavu a i těm nejlepším hráčům dokážou znepříjemnit spoustu zápasů. Zatímco některé projekty přijali roli náhody v plných důsledcích (díváme se na tebe, Hearthstone), spousta ostatních se pomocí různých mechanik snaží udělat zápasy co nejférovější. Čerstvě ohlášená novinka od trojice studií Leonardo Interactive, Moonwolf Entertainment a A2 Softworks se však snaží žánr přivést spíše ke strategické otevřenosti šachu. Temperia: Soul of Majestic bude totiž jako první hra žánru využívat skutečnost, že oba hráči vidí všechny karty svého protivníka. V tamních hrách tak budou jednoznačně rozhodovat zkušenosti obou soupeřů.

V Temperia budete schopni vidět oba balíčky svého oponenta. Každý z hráčů totiž do zápasu přichází se dvěma dvacetikaretními paklíky. Jeden z nich přitom obsahuje vaše bojovníky, zatímco ten druhý je plný vybavení, jež bude značně měnit průběh hry. I přes to, že se Temperia chlubí svým přístupem k náhodnosti, však roli náhody zcela nevyřazuje. Některé z karet budou mít náhodné účinky, aby ve hře zůstala dimenze zábavy. Toho, že by tyto karty však často převracely výsledky zápasů, se snad bát nemusíme. Hra je totiž vyvíjena v těsné spolupráci s komunitou fanoušků. Temperia: Soul of Majestic vychází na iOS v průběhu příštího roku.