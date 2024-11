Apple investuje do stadionu Real Madrid, abyste mohli sledovat zápasy na Vision Pro

Imerzivní video je rozhodně tím nejsilnějším zážitkem, který Vision Pro nabízí a i já sám jsme si jej právě kvůli němu pořídil. Bohužel to má svou stinnou stránku a tou je malé množství obsahu, které můžete sledovat. Apple však údajně pracuje na poměrně velkém a jak se zdá i zásadním projektu, jenž by mohl využití Vision Pro povznést na novou úroveň. Apple jedná s týmem Real Madrid o modernizaci stadionu, do kterého zabuduje technologie pro natáčení a streamování videa v imerzivní kvalitě.

Slavný stadion Realu Madrid Santiago Bernabéu aktuálně prochází nákladnou renovací jejíž součástí by se měly stát také technologie Applu, které umožní vychutnat si zápas stejně, jako byste seděli přímo na tribuně. Stadion mimo jiné prochází rekonstrukcí kvůli tomu, že má nedostatečné kapacity a na spoustu fanoušků se zkrátka nedostane. Ti by tedy mohli využít Vision Pro a sledovat západ stejně, jako kdyby seděli na nejlepších místech na stadionu a to včetně spatial audio a všech vychytávek, které Vision PRo nabízí.

Pokud by to navíc Applu vyšlo na tomto stadionu a lidé by měli o sledování zájem, je jen otázka času, kdy se dočkáme také na dalších stadionech a sportech. Živě sledovat zápasy v imerzivní kvalitě by bylo něco, co posune využití Vision Pro na zcela novou úroveň a zcela upřímně, když se podíváte na ceny lístků na dobrá místna na NBA, NHL, Ligu Mistrů nebo například F1, tak byste po pár zápasech nebo závodech zjistili, že se vám cena Vision Pro vrátila, i kdyby sledoávní stálo desítky euro za jeden zápas.