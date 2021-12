Bezplatný mobilní roaming si budeme na území EU moci užívat ještě nejméně 10 let

Zatímco v předešlých měsících byla technologickými fanoušky Evropská unie poměrně tvrdě kritizována například za popotahování Applu za jeho Apple Pay či snahu prosadit jednotný nabíjecí standard, který by výrobcům elektroniky diktoval, jaké konektory mají u své elektrony použít, dnes se vyšvihla s něčím, za co si zaslouží pochvalu. Řeč je konkrétně o schválení dalších 10 let bezplatného roamingu pro mobily v rámci Evropské unie.

Zatímco nyní již bereme to, že v zemí EU voláme a “esemeskujeme” za stejné ceny jako v České republice, před rokem 2017 tomu tak absolutně nebylo. Mnozí z vás si určitě pamatují na doby, kdy každá minuta hovoru či textová zpráva vycházela mimo území naší vlasti mnohdy i mnohonásobně dráž, což se podepisovalo na výrazném útlumu komunikace například s blízkými ze zahraničí. EU se však podařilo se členskými státy a operátory dohodnout, že ceny mobilních služeb na jejím území se nebudou lišit od cen z domoviny daného uživatele. A jelikož se tento projekt osvědčil, rozhodla nyní EU (konkrétně pak Evropský parlament) dohodu o bezplatném roamingu prodloužit až do roku 2032 s tím, že velmi pravděpodobně bude v tomto roce opět prodloužena, aby se zamezilo návratu nesmyslných poplatků.