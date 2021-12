Víme, na co budou zaměřeny první chytré brýle Applu

Nekonečně dlouhé roky čekání jsou téměř u konce. Již příští rok bychom se měli dočkat prvních chytrých brýlí nebo chcete-li headsetu z dílny Applu. A díky zdrojům velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu již víme, na co bude tato žhavá novinka zaměřena.

Zdroje Gurmana pocházející velmi pravděpodobně přímo z Applu tvrdí, že jsou první brýle vytvořeny tak, aby byly jejich cílovými skupinami hráči, milovníci multimediální zábavy a lidé často komunikující se světem přes nejrůznější platformy. K dispozici má být totiž jak brutální výkon, tak extrémně kvalitní displeje nebo třeba velmi rychlé internetové připojení a to jak po WiFi, tak i 5G. U brýlí se rovněž počítá s jejich vlastním operačním systémem včetně App Store, ze kterého bude možné stahovat aplikace určené přímo pro ně. Těch sice zprvu pravděpodobně příliš mnoho nebude, Apple má však věřit tomu, že s narůstající oblibou brýlí vývojáři nový obchod aplikacemi přeci jen zaplní. Ve výsledku bychom si tak mohli v dohledné době užít podobně pestrý výběr aplikací jako v případě iPhonů či Maců.

Fotogalerie apple glass 01 apple glass 02 apple glass 03 apple glass 04 +11 Fotek apple glass 05 apple glass 06 apple glass 07 apple glass 08 apple glass 09 apple glass 10 apple glass 11 apple glass 12 apple glass 13 apple glass 14 Vstoupit do galerie

Stejně jako analytická společnost Morgan Stanley, i zdroje Gurmana nicméně připouští, že představení brýlí v příštím roce nemusí nutně znamenat, že se dostanou v témže roce do rukou veřejnosti. Poměrně pravděpodobné je naopak to, že je Apple nakonec vydá až v roce následujícím, jako to udělal například u AirPods či iMaců Pro. Příští rok bude tedy spíše jakousi ochutnávkou toho, co svět v brzké době čeká.