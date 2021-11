Odhalení prvních chytrých brýlí Applu příští rok potvrzeno dalším zdrojem, má to ale háček

Nudné roky točící se stále dokola kolem jedněch a těch samých produktů z dílny Applu by měly již brzy skončit. Již na příští rok má mít totiž Apple podle dostupných informací připraveno představení svých prvních chytrých brýlí, kterými se pokusí toto odvětví nejen oživit, ale taktéž učinit daleko atraktivnějším a v ideálním případě i takovým, které má potenciál za pár let nahradit smartphony. Že příští rok brýle dorazí potvrdil před pár dny analytik Ming-Chi Kuo a nyní i Mark Gurman z Bloombergu.

Gurmanovy zdroje se tentokrát nechaly slyšet, že plán Applu je v současnosti skutečně odhalit světu v příštím roce jeho první chytré brýle, byť jedním dechem dodaly, že je na nadšení zatím ještě brzy. Je totiž velmi pravděpodobné, že u nich nastane stejný scénář jako v případě prvních iPhonů, Apple Watch či AirPods – tedy jinými slovy odhalení a následné mnohaměsíční čekání na dokončení celého produktu, na kterém se budou muset podílet mnohé další firmy. Zdroje hovoří například o výrobcích dioptrických skel, kteří začnou pro brýle dodávat kompatibilní skla. Určité schvalovací procesy pak bude nutné zřejmě podniknout i u vlád daných zemí.

Jak velký zájem o nový headset Applu bude si v tuto chvíli netroufá předpovídat zřejmě ani on sám. Na jednu stranu se bude jednat o extrémně zajímavý produkt, který by mohl nabídnout možnosti, o kterých se nám v současnosti ani nesnilo. Na druhou je ale potřeba počítat s poměrně vysokou cenou, která by mohla být pro mnohé jablíčkáře nepřekonatelným limitem a do značné míry i pomyslnou brzdou pro větší rozšíření produktu. Na podobné soudy je ale zatím samozřejmě čas.