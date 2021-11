Apple chce do 10 let nahradit iPhony chytrými brýlemi

Éra iPhonů se pomalu ale jistě blíží ke svému konci. Tvrdí to alespoň zdroje předního Apple analytika Ming-Chi Kua, které se dlouhodobě řadí mez jedny z nejspolehlivějších vůbec. Ty se tentokrát nechaly slyšet, že náhradou za iPhony by se měly podle plánu Applu stát v relativně blízké budoucnosti chytré brýle Applu a rozšíření realita.

Konec iPhonů tak, jak je známe dnes, by měl podle Kuových zdrojů, které mají být obeznámeny s plány Applu, nastat zhruba za 10 let, přičemž přechod z nich na chytré brýle má být samozřejmě velmi pozvolný. Uživatelé iPhonů si totiž musí samozřejmě nejprve brýle co nejvíce osvojit a pochopit, co jim nabízí v porovnání s iPhony navíc. Krom toho je třeba brát v potaz i to, že budou zprvu chytré brýle od Applu podle všech dosavadních informací o poznání dražší než iPhony, takže bude v následujících letech nutné se je naučit vyrábět tak, aby dávaly ekonomicky smysl a zároveň byly alespoň tak dostupné jako nyní iPhony. Před Applem je však v tomto směru dlouhá cesta.

Přestože deset let není až tak dlouhá doba, je třeba brát v potaz to, že se může samozřejmě hravě protáhnout a proto nemá zatím smysl brát ji za pomyslný milník konce iPhonů. Záležet bude totiž extrémně na tom, jak oblíbené budou ve světě první generace AR brýlí Applu, jelikož od těch se budou následně odvíjet další plány Applu. Pokud by mezi uživateli tento produkt neuspěl – a to v horším případě ani přes několik vydaných verzí -, je prakticky jisté, že jím Apple své iPhony nahradí mnohem později či možná se k tomuto kroku neodváží vůbec. Vše v tomto směru tak ukáže až čas.