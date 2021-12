Majitelé nových MacBooků Pro hlásí problémy se čtečkou SD karet

Přestože se v prvních týdnech prodejů nových MacBooků Pro zdálo, že se jim “porodní bolesti” doprovázející prakticky každý čerstvě představený produkt, vyhýbají, nyní se ukazuje pravý opak. Po nedávných stížnostech na funkčnost nabíjení přes MagSafe u 16” MacBooků Pro totiž začínají nyní zahlcovat diskuzní fóra další nepříjemné nářky točící se právě kolem nových MacBooků. Ty jsou tentokrát zapříčiněny čtečkami SD karet.

Návrat čteček SD karet u MacBooků Pro sice mnohé jablíčkáře velmi potěšil, nyní se však ukazuje, že až tolik důvodů k radosti vlastně není. Čím dál více majitelů nových laptopů od Applu si totiž stěžuje na to, že nim čtečky buď vůbec nefungují, nebo jim fungují jen velmi omezeně – například jen s určitými typy SD karet, potažmo nabízí přenos dat jen ve velmi omezených rychlostech. Ve výsledku jsou tak čtečky mnohdy hůře využitelné než klasické USB-C huby, což je vzhledem k jejich implementaci přímo do těla nových MacBooků dost nešťastné.

Fotogalerie Macbook Pro M1 Pro XDR Macbook pro display XDR Display XDR Macbook Pro Macbook pro display XDR +12 Fotek Macbook pro display XDR Display XDR Macbook Pro MacBook Pro M1 Pro keyboard Apple macbook pro 2021 MacBook pro M1 Pro MacBook Pro 2021 keyboard Macbook Pro 16 MacBook 16 2021 baleni macbooku Macbook Pro 2021 MacBook Pro Vstoupit do galerie

Ačkoliv se Apple k celé záležitosti zatím oficiálně nevyjádřil, někteří jablíčkáři poukazují na to, že jim nejnovější beta macOS Monterey problémy částečně vyřešila, takže se zdá, že na opravě problematické čtečky karet Apple již pracuje a v dohledné době vydá záplatu, která ji zprovozní. Kdy přesně se updatu svět dočká není zatím nicméně tak úplně jasné a tak nezbývá než doufat, že se tak stane co nejdříve. Alternativní oprava, která by zajistila chod čtečky alespoň na určitou dobu “naplno” bohužel neexistuje.

MacBooky Pro seženete zde