Monet+ úspěšně digitalizuje transakce ve veřejné dopravě i v zahraničí

Digitální řešení české společnosti Monet+ je osvědčené v praxi a přináší silné výhody všem. Je moderní, šetrné k životnímu prostředí a poskytuje cestujícím příjemnější zážitek z MHD. Stačí vstoupit do autobusu, tramvaje nebo trolejbusu a lístek si díky tomuto řešení koupíte bezkontaktně a hned.

Plná digitalizace přináší i úsporu dopravním podnikům. Nemusí už tisknout papírové jízdenky a složitě řešit jejich distribuci. Probíhající pandemie ukázala, že právě jednoduchá, spolehlivá a bezkontaktní řešení jsou jasnou budoucností transakčních systémů (nejen) v dopravě. Vývoji tohoto řešení a platformy se na pozici team leadera v Monet+ věnuje Josef Hrubý, který nám v rozhovoru o své práci prozrazuje víc.

Jaké byly vaše začátky v Monet+?

Od začátku svého působení v Monetu jsem spjatý s dopravou, s dopravními terminály a validátory. Když jsem před více než šesti lety přišel do Monetu, byl to měsíc starý projekt. Za tu dobu jsem posbíral řadu zkušeností, začínal jsem jako tester, měl jsem na starosti dopravní terminály a aktuálně vedu skupinu 14 lidí ve vývojovém oddělení terminálových aplikací.

Jaký projekt byl pro vás osobně zajímavý a rád na něj vzpomínáte?

Rád vzpomínám na úplně první projekt, který jsem řešil samostatně. Byly to dopravní terminály pro město Plzeň, které umožňovaly akceptaci karet přímo v dopravním prostředku. S validátory jsem se ale podíval i do světa. Naše řešení používají třeba v Nigérii nebo v Chile, to byly zajímavé projekty.

Takže jste Nigérii zavedli to, co funguje v Plzni, že tam člověk vejde do autobusu a zaplatí mobilem jízdenku?

Velmi obecně to tak lze říct. Samozřejmě jejich technologie pracují trochu jinak, než je zvykem u nás, v prvních letech byl systém omezený jen na akceptaci karet vydávaných v Nigérii bankou Sterling bank. Naše řešení tam funguje od roku 2017 a v té době bylo jediné takové v celé Africe. V poslední době řešíme s nigerijskou stranou update, aby náš systém byl otevřený pro všechny typy karet, Visa, MasterCard atd.

Zmínil jste i jižní Ameriku…

V Latinské Americe jsme pracovali na projektu dopravních validátorů v Guatemale. V místní MHD jsou stovky turniketů a terminálů, které fungují na našem systému. Jedná se o podobný princip dlouhodobých jízdenek, jako je u nás lítačka. Tento systém zároveň umožňuje přijímání platebních karet. V hlavním městě Chile, Santiagu de Chile, aktuálně rozjíždíme projekt, kde budou terminály umístěné přímo v dopravních prostředcích. V rámci týdenního školení jsme tamní pracovníky učili, jak systém správně ovládat pomocí platného protokolu a příkazů, aby komunikoval s našimi systémy.

Jaký je váš aktuální projekt?

Co se týká hromadné dopravy, tak aktuálně rozjíždíme projekt městské dopravy v ukrajinském Lvovu, kde by mělo být v provozu přes 5 tisíc našich terminálů. V rámci projektu Inobaltica budeme německými čtečkami Feig vybavovat pobaltské státy. Jedná se velký projekt, na kterém spolupracujeme s polskou firmou Asseco, kde se tyto země spojily do jednoho tarifu a budou používat náš systém.

Co vás na vaší práci baví?

V první řadě je to samotná technologie, náš systém je schopný spolupracovat s různými typy terminálů, ať už jsou na bázi Linuxu nebo Androidu, je to flexibilní řešení, které nám umožňuje reagovat na novinky a na požadavky na trhu. Líbí se mi, že naše řešení se neomezují na Českou republiku, že fungují po Evropě i dál po světě. A samozřejmě nesmím zapomenout na kolegy, fungujeme jako tým a společně hledáme cesty a řešení nejlepší pro konkrétního zákazníka.