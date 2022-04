Představení nových iPhonů se nezadržitelně blíží. Je to jako včera, co Apple představil aktuálně nejnovější „třináctky“, od té doby však aktuálně uběhl již více než půl rok, což znamená, že od představení iPhonů 14 (Pro) nás nyní dělí už jen necelý půlrok. Aktuálně už se samozřejmě objevují různé informace, spekulace a úniky o těchto nových iPhonech. Některé věci jsou prakticky jasné, jiné zase nikoliv. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na 10 věcí, kterých se (možná) dočkáme u iPhone 14 (Pro). Prvních 5 věcí najdete přímo v tomto článku, dalších 5 pak ve článku na našem sesterském magazínu Jablíčkář.cz, viz odkaz níže.

O DALŠÍCH 5 MOŽNÝCH VĚCECH O iPhone 14 (Pro) SE DOČTETE ZDE