Apple prozradil, proč stále stále nabízí u Apple Watch řemínky kompatibilní se všemi modely

Jestli mají něco jablíčkáři na Apple Watch opravdu rádi, je to extrémně jednoduchá možnost výměny řemínku na nich spolu s jejich plnou kompatibilitou napříč všemi modelovými řadami. Proč tomu tak je nyní prozradil samotný Apple ústy svých dvou vysoce postavených viceprezidentů – konkrétně Evanse Hankleye, který šéfuje průmyslovému designu, a Stana Ng, který je viceprezidentem produktového marketingu.

O řemíncích pro Apple Watch se rozpovídali oba muži konkrétně v rozhovoru pro portál HYPEBEAST. Na otázku, jak Apple řemínky vnímá, odpověděli, že jako parádní možnost pro přizpůsobení stylu každého uživatele s tím, že ti mají k dispozici až tisíce různých stylů díky možnosti nakombinovat si libovolně ciferník, tělo hodinek a barvu řemínku. A přesně kvůli úžasné přizpůsobitelnosti je v současnosti pro Apple jednou z hlavních priorit právě udržení kompatibility starších řemínků s novými modely. Oba muži sice připouští, že se zvětšujícími se displeji se jedná o poměrně tvrdou výzvu, jelikož úchyt pro řemínek není úplně jednoduché ideálně přizpůsobit velikosti těla, ale zatím se to naštěstí vždy dříve či později podařilo.

Přední tváře Applu v rozhovoru zabrousily i na téma spolupráce s Hermès, které vyrábí dlouhodobě pro Apple Watch řemínky pro luxusní edici Apple Watch Hermès. Tuto spolupráci popsali muži jakožto neuvěřitelně přínosnou a hlavně jedinečnou, jelikož obě společnosti jsou dle nich doslova posedlé detaily, dokonalým zpracováním a vyprávěním příběhů skrze jejich produkty, díky čemuž si tak řemínky Hermès s Apple Watch tak skvěle rozumí z hlediska designu. Dá se proto předpokládat, že tomu do budoucna nebude jinak a Apple se bude této spolupráce držet co to jen půjde.

