Stáhněte si zdarma 6 nových ciferníků pro Apple Watch přímo od Applu

První prosinec není spjatý jen se startem adventních kalendářů, ale taktéž s akcemi v rámci celosvětového dne v boji proti HIV/AIDS. Bojovat proti těmto nemocem pomáhá již dlouhých 15 let i samotný Apple, který si tak dnešní připomínkové akce nemohl nechat ujít. O tom, že svá loga přebarvil do ruda s odkazem na fond (RED) bojující právě proti HIV/AIDS jsme vás informovali již před pár hodinami. Krátce poté pak vydal i tiskovou zprávu, ve které se za svým pomáháním ohlíží a co víc, odhaluje skrze ní i “nové” ciferníky pro Apple Watch, které si mohou jejich majitelé bezplatně stáhnout.

Stažení (PRODUCT)RED ciferníků pro Apple Watch je naprosto jednoduché. Stačí, abyste na svém iPhonu, se kterým máte spárované Apple Watch, navštívili tuto stránku a sjeli na ní až k sekci “Apple Watch Faces”, která skýtá celkem šest ciferníku v červené barvě. Zde už jen stačí nějaký z ciferníků vybrat a pomocí tlačítka Add Apple Watch Face jej do hodinek přidat. Jeho nastavení pak probíhá stejně jako u všech ostatních ciferníků – tedy buď přes aplikaci Watch, nebo přímo přes Apple Watch.

Od roku 2006 podpořil Apple boj proti HIV/AIDS již zhruba 270 miliony dolarů, které měly například zajistit více než 13,8 milionům lidem přístup k život zachraňující antiretrovirové léčbě či zaplatit přes 192 milionů testů na HIV. Jablíčkáři mohou pomoci v boji proti HIV nákupem (PRODUCT)RED produktů, ze kterých Apple fondu přispívá. V posledních měsících je nicméně polovina příspěvku z prodeje (PRODUCT)RED produktů přesměrována na boj proti COVID-19, který je pro lidstvo v současnosti daleko větší metlou.