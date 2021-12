Recenze Jabra Elite 7 PRO: Plně bezdrátová sluchátka s vynikající výdrží, zvukem a výbavou

Před necelými dvěma měsíci jsme měli v redakci bezdrátová sluchátka Jabra Elite 3 (recenze zde), která nás zaujala především kombinací slušné výdrže, velice nízké váhy a příjemné ceny. Z hlediska produktové nabídky společnosti Jabra se dnes podíváme ještě o stupínek výše, neboť se nám do ruky dostala bezdrátová sluchátka Jabra Elite 7 PRO, která by měla být jakýmsi vrcholem, který Jabra v tomto segmentu nabízí. Pojďme se tedy podívat, jak si sluchátka za více než pět tisíc korun vedou.

Specifikace

Srdcem sluchátek jsou dynamické měniče o průměru 6 mm, které disponují frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz. Sekunduje jim celkem šestice mikrofonů, které se starají jak o čisté snímání hlasu při hovorech, tak pro kalibraci ANC. Zajímavostí je, že sluchátka obsahují i senzor pro snímání vibrací na lícních kostech, díky kterým upravují snímaný hlas pro jeho co nejpřesnější přenos při telefonování. O bezdrátový provoz se starají integrované baterie o blíže nespecifikované kapacitě, díky kterým sluchátka vydrží až velice solidních 8 hodin poslechu, přičemž nabíjecí obal je schopný sluchátka nabít ještě téměř třikrát. Celková výdrž se tak pohybuje na hranici 32 hodin. Nabíjení pouzdra probíhá prostřednictvím USB-C konektoru, z nuly do plna zabere zhruba dvě a půl hodiny, ovšem díky přítomnost Fast chargingu vám stačí jen 5 minut nabíjení na hodinu poslechu.

O bezdrátový přenos se stará úsporný Bluetooth 5.2, sluchátka si pamatují až 8 posledních připojených zařízení. Dále nabídnou krytí na úrovni IP57, podporu pro bezdrátové nabíjení, funkce ANC a HearThrough, podporu pro kodeky AAC a SBC, stejně jako podporu pro doplňkovou aplikaci Jabra Sound+ (ke které se ještě vrátíme níže). Sluchátka váží 5,4 g, nabíjecí obal pak 44 g. Model Elite 7 Pro je k dispozici celkem ve třech barevných variantách, a to Black, Titanium Black a Gold Beige.

Provedení

Začneme-li u nabíjecí krabičky, ta je relativně kompaktní, spíše podlouhlá. Je kompletně vyrobena z plastu, a to i včetně kloubu zavíracího mechanismu. Víko tak při mírném tlaku projevuje jisté vůle a celkově tak krabička nepůsobí příliš odolným dojmem. Na její přední straně najdeme USB-C konektor pro nabíjení, na spodní straně je pak Qi kompatibilní vložka pro bezdrátové nabíjení. Nad již zmiňovaným konektorem pak najdeme notifikační diodu, která nás informuje o několika základních stavech sluchátek a indikuje stav nabití.

Kompletně z plastu jsou i sluchátka jako taková. Zde to však již není takový problém, neboť i přes to působí solidním a odolným dojmem. Použitý plast je na dotek příjemný a hladký. Na boku každého sluchátka se nachází jedno tlačítko, které nabízí poměrně širokou plochu pro stisknutí a velice pohodlně se tak ovládá, neboť není potřeba použít větší množství síly (což bývá častým neduhem podobných modelů). V tomto případě není z hlediska provedení co vytknout.

Ergonomie

Ergonomie sluchátek je na výborné úrovni, přičemž největší zásluhu na tom má jak jejich nízká váha, tak tvar a celková velikost. Osobně jsem byl s tvarem a celkovým posazením sluchátek v uších velice spokojený. Při správně zvolené velikosti silikonových insertů (dostupné ve velikostech S, M a L) o sluchátkách při nošení prakticky nevíte. Tomuto pocitu napomáhá také to, že zde nenajdeme onen nepříjemný „tlak“, který je pro některá true wireless sluchátka s funkcí ANC obvyklý. Jak již padlo výše, manipulace s tlačítky je také bezproblémová, k jejich aktivaci stačí jen mírný tlak a díky jejich velké ploše není jejich stisknutí nepohodlné. Z hlediska ergonomie jde tak o nadprůměrně pohodlná sluchátka.

Ovládání

Jak je dnes již dobrým zvykem, alespoň tedy u dražších modelů sluchátek, i v tomto případě je možné se sluchátky manipulovat jak prostřednictvím fyzických tlačítek, tak v rámci doprovodné aplikace Jabra Sound+. Co se týče tlačítek jako takových, vzhledem k jejich omezeném počtu (2) nabídnou pouze základní ovládací prvky, jako je play, pause, skip, změnu hlasitosti či ovládání funkcí hovoru. Pomocí sluchátek se také aktivují poslechové režimy (základní, ANC, HearThrough), které se však dále konfigurují v doprovodné aplikaci.

ANC se musí v aplikaci nejprve nastavit, a to zejména s ohledem na jeho intenzitu. Po správném nastavení je funkce zpřístupněná a je možné ji libovolně zapínat (či znovu upravovat její nastavení). Kromě základního přehledu o stavu sluchátek aplikace nabídne pětipásmový ekvalizér, šestici přednastavených presetů a možnost vytvoření vlastního. Dalším velmi příjemným doplňkem jsou tzv. Soundscapes, které nabízí celou řadu ambientního zvuku, od klasického white/pink noise, zvuk průmyslového ventilátoru, ale i přírodní zvuky například vodopádu, deště, bouřky, tekoucí vody a mnoha dalších možností, které ocení především ti, kteří podobné zvukové kulisy potřebují třeba pro soustředění nebo pro spánek. Aplikace je tedy velice povedená, nabízí celou řadu zajímavých funkcí a na rozdíl od jiných (Sony!) je přehledná a dobře se s ní pracuje.

Zvuk

V defaultním nastavení sluchátka disponují slušně neutrálním zvukem, s jemně akcentovanými basy, solidními středy a překvapivě mírně vytaženými vyššími frekvencemi. Dokáží si poradit takřka se vším, co po nich chcete, ať už jde o staré rockové pecky s výraznými basy, vysoce zprocesovanými Dance hity nebo klidnými instrumentálkami. Při vysokých hlasitostech se projeví omezení dané velikostí měničů, to však není nic neobvyklého. I přesto nabídnou sluchátka solidní rozlišení a zvukový projev. Mírně zaostávají v prostorovosti zvuku, všechno je při poslechu „na ráně“, na jednom místě, jinak jde ale o nadprůměrně povedená bezdrátová sluchátka. Se zvukovým projevem je navíc možné si prohrát skrze pětipásmový ekvalizér v aplikaci Jabra Sound+. Ten kýžený „vlastní“ charakter zvuku si tak najde každý, komu by nevyhovoval ten defaultní. Dalším velkým pozitivem je i kvalita ANC, která je na vysoké úrovni a skvěle funguje. Navíc je možné si nastavit její intenzitu, což se může v mnoha situacích hodit. Ne vždy je nejsilnější ANC potřeba a možnost volby je fajn.

Závěr

Jabra Elite 7 Pro jsou velice povedená sluchátka, která nabídnou velmi dobrou výdrž baterie, dobře fungující ANC, parádní zvukový přednes, vynikající ergonomii a bohatou doplňkovou výbavu ve formě softwarových funkcí v rámci doprovodné aplikace. Jedinou vadou na kráse může být plastový transportní obal, který nepůsobí příliš robustním dojmem a při intenzivním používání bude nejspíše vyžadovat vyšší míru opatrnosti. Jinak jde ovšem o velice povedená sluchátka, která sice disponují relativně vysokou cenovkou, která se však vzhledem k výše uvedenému zdá relativně přiměřená, neboť za své peníze skutečně dostanete dobře fungující produkt.

