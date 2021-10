Recenze Jabra Elite 3: Extrémně lehká sluchátka za super cenu

V dnešní recenzi se podíváme na horkou novinku od společnosti Jabra. Jedná se o bezdrátová sluchátka Elite 3, která jsou v prodeji pár týdnů, a která by měla být velice solidním kandidátem na všestranná bezdrátová sluchátka určená pro běžné každodenní použití.

Specifikace

Jedná se o klasická plně bezdrátová in-ear sluchátka s 6mm dynamickými měniči, jež se chlubí frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz (100 Hz – 8 kHz pro potřeby telefonování). Sluchátka disponují celkem čtveřicí mikrofonů typu MEMS, nabízí podporu pro kodeky Qualcomm aptX a SBC. O bezdrátovou komunikaci se stará Bluetooth 5.2 s podporou až pro šest připojených zařízení. Integrované baterie zaručují podporu pro až sedmihodinový provoz na jedno nabití, přičemž nabíjecí v nabíjecím obalu se sluchátka zvládnou nabít ještě třikrát. Celková výdrž celého systému je tedy slušných 28 hodin. Z hlediska krytí sluchátka nabídnou certifikaci IP55, v rámci softwarové výbavy nabídnou funkci Hear Through, podporu aplikace Jabra Sound+ a pro Android specifické funkce Fast Pair a Spotify one-touch playback.

Provedení

Po prvním vybalení sluchátek zaujme především jejich hmotnost, která je velice nízká. Každé sluchátko váží pouze 4,6 gramu a jejich nabíjecí krabička pak pouze 33,4 gramu. Daní za velice nízkou váhu jsou použité materiály a pocit, který navozují. Sluchátka včetně krabičky jsou z plastu, který působí poměrně laciným dojmem. U sluchátek jako takových to příliš velký problém není, ale nabíjecí krabička, zejména pak uzavírací mechanismus, nepůsobí příliš bytelným dojmem. Během testování jsem na žádný konkrétní problém nenarazil, sluchátka s krabičkou dokonce bez újmy přežila i jeden pád na zem. Kromě občasného zavrzání zavíracího mechanismu jsem však s provedením i použitými materiály během testování žádný zásadní problém neměl.

Ergonomie

Výrobce se sluchátky dodává celkem tři velikosti silikonových špuntů, které by měly vyhovovat většině uživatelů. Z hlediska ergonomie sluchátka těží ze své nízké hmotnosti, díky které o nich prakticky nevíte. Tvar jako takový je také velice povedený a v kombinaci s nízkou hmotností sluchátka drží v uších opravdu skvěle, nemají tendence vypadávat a zároveň nikde díky své velice kompaktní velikosti nepříjemně nevyčnívají. Jedinou ergonomickou nevýhodou mohou být tlačítka na sluchátkách, která se mačkají směrem dovnitř do ucha, což může být pro některé uživatele mírně nepříjemné. Na druhou stranu tlačítka nevyžadují silný stisk pro jejich aktivaci, tudíž je jejich ovládání relativně snadné a subjektivně nezpůsobuje jakýkoliv diskomfort.

Ovládání

Co se týče ovládání, tlačítka na sluchátkách slouží k základní manipulaci, ať už jde o ovládaní přehrávané hudby (play, pause, skip, volume, aktivace funkce Hear Through), hovorů či aktivaci zrovna využívané hlasové asistentky. V tomto ohledu Jabra Elite 3 nijak nevybočují ze zaběhlých standardů. Další možnosti ovládání či individualizace uživatelských preferencí je prostřednictvím doprovodné aplikace Jabra Sound+, ve které je kromě možnosti zapnutí lokalizačních služeb sluchátek, aktualizace firmwaru a dalších podobných funkcí možné měnit charakter zvuku, a to prostřednictvím několika přednastavených presetů. Bohužel, klasický ekvalizér není skrze aplikaci zpřístupněný, pokud si tedy chcete trochu pohrát s nastavením zvukové produkce, nic jiného, než přednastavené presety není k dispozici.

Zvuk

Zvukový projev Jabra Elite 3 je jedním slovem povedený. Sluchátka nabízí relativně silné podání basů, které však není rušivé a nedegraduje celkový zvukový přednes (alespoň tedy v defaultním nastavení ekvalizéru, v režimech Energize nebo dokonce Bass Boost je to už něco jiného). Výšky jsou oproti středům citelnější, celkově sluchátka nabídnou typický a dnes velmi častý „moderní“ zvuk, který má od referenčních sluchátek daleko, ale to nikdo od podobných modelů neočekává. Naopak, přednes je příjemný, líbivý a měl by sedět naprosté většině uživatelů. Ekvalizér v aplikaci navíc umožní alespoň nějakou modulaci zvuku, pokud vám ten přednastavený z nějakého důvodu nebude sedět.

Za zmínku stojí funkce Hear Through, která propouští okolní zvuk do sluchátek a vy tak víte, co se kolem vás zhruba děje. U sluchátek Jabra Elite 3 není tato funkce tak silná jako u některých jiných modelů na trhu. Při vysoké hlasitosti přehrávané hudby je přehled o vašem okolí značně upozaděn, například v kancelářských podmínkách však funkce funguje dobře.

Drobnou výtku mám k mikrofonům, které jsou sice celkem čtyři, při silnějším větru si s ním však nedokážou příliš dobře poradit a pro osobu na druhé straně hovoru to může být poněkud nepříjemný zážitek. Obecně je však kvalita mikrofonů dobrá.

Závěr

Jabra Elite 3 jsou novinkou na českém trhu, která cílí na nenáročného zákazníka, jež hledá spolehlivá, dobře znějící sluchátka za slušné peníze. Za necelé dva tisíce korun dostanete dobře znějící sluchátka s velice dobrou výdrží a solidní výbavou navíc, která v této cenové relaci nebývá příliš obvyklá. Pokud vás neodradí trochu lacinější provedení, budete se sluchátky určitě spokojeni. Ve spolupráci s webem Mobil Pohotovost pro Vás navíc máme akci, v rámci které prvních pět zákazníků, kteří si sluchátka zakoupí přes odkaz níže a vloží kód „lsajabra3„, dostanou slevu 200 korun, tedy z původních 1 990,- na 1 790,-.

Z důvodu poškození SD karty není možné text recenze doplnit o vlastní fotografie, omlouváme se.