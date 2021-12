Na Kickstarteru běží kampaň na reproduktory s úžasnou ferromagnetickou vizualizací

Čas od času se na Kickstarteru objeví něco, co nás opravdu zaujme. Aktuálně je to reproduktor s názvem Van der Waals, který vsází na vizuální znázornění hudby. Každý určitě zná různé vizualizace ekvalizérů nebo vizualizace jednotlivých tónů, které nám znázorňují, co právě slyšíme. Problém je, že všechna tato znázornění jsou příliš umělá a zkrátka nevypadají dobře a právě proto vznikl projekt Van der Waals, který nechal výdechy reproduktoru na bocích a na přední stranu umístil průhledný skleněný kryt, pod kterým je speciální tekutina Ferrofuid. Jedná se o magnetickou tekutinu, kterou vytvořili vědci z NASA pro kontrolu stavu paliva v nulové gravitaci.

Díky svým vlastnostem dokáže tato tekutina reagovat na vibrace, které reproduktor při hraní způsobuje a to tím, že se rozpíná podle rytmu přehrávané hudby. Vše vypadá naprosto skvěle a hlavně tak živě, že budete mít pocit, že konečně máte doma svého vlastního Flubbera! Reproduktory se nabízí v rámci startovací kampaně na Kickstarteru za cenu 350$, což je minimální investice, za kterou získáte samotný reproduktor. Ten by měl být k dispozici na konci příštího roku všem, kteří se rozhodnou projekt podpořit. Projekt je již nyní daleko za hranicí toho, co chtěli autoři vybrat. Těm totiž stačilo pouhých 25 000$ a již nyní, 35 dní před koncem kampaně, jsou na necelých 190 000$.

Projekt můžete podpořit přímo zde.