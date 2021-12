iPhony a Macy dostanou za dva roky 3nm procesory

Vlastnosti čipsetů od Applu se zřejmě již brzy dočkají velkého skoku vpřed. Vyplývá to alespoň z informací zdrojů asijského portálu DigiTimes, který se svými předpovědmi ukázal v minulosti hned několikrát jako velmi přesný.

Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí, že se Applu podařilo domluvit s jeho partnerem TSMC, který je zároveň dlouhodobě jeho exkluzivním dodavatelem procesorů řady A a M, na zahájení pilotní výroby 3nm čipů, která má pomoci společnostem jednak nastavit správně výrobní proces a jednak s dostatečným předstihem umožnit vývoj kvalitních čipů pro blízkou budoucnost. A když říkáme blízkou budoucnost, myslíme tím skutečně blízkou budoucnost. Do sériové výroby by totiž měly 3nm čipy vkročit již na konci příštího roku s tím, že první jejich dodávky by měl Apple obdržet v prvním čtvrtletí 2023, kdy bychom se mohli teoreticky dočkat nových generací iPadů či MacBooků právě s čipy M, zřejmě pak M3.

Ačkoliv zdroje DigiTimes už žádné další detaily o 3nm čipsetech neuvedly, v předešlých týdnech jsme slyšeli například to, že by měl být díky této výrobní technologii Apple schopen vyrábět procesory s až 40 jádry, což je jen pro představu 5x víc než kolika disponuje CPU čipu M1 a 4x vice než kolik nabízí čipy M1 Pro a M1 Max. Skok by tedy měl být v tomto směru opravdu znatelný, byť je otázka, na kolik si jej nakonec Apple finančně ohodnotí. Přeci jen, co do činění budeme pravděpodobně mít s opravdovými výkonnostními monstry.