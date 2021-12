Podívejte se, jak chytře a zároveň hezky je před Vánoci vyzdoben Apple Store ve Vídni

Ještě předtím, než se Rakousko ponořilo do neúprostného lockdownu, jsme stihli poslední sobotu, kdy bylo vše otevřeno, navštívit Vídeň a nakoupit vánoční dárečky. Při té příležitosti nechyběl samozřejmě ani pohled na Apple Store, který je již pár let otevřen na jedné z nejznámějších vídeňských ulic Kärntner Strasse. I přesto, že se blížil lockdown (nebo snad právě proto) zrušil Apple předchozí pravidla, kvůli kterým jste si museli vytvořit rezervační ticket pro návštěvu Apple Store a pokud jste šli jen tak okolo a chtěli jste se podívat nebo si něco koupit, měli jste zkrátka smůlu. To už tedy naštěstí neplatilo a my se tak mohli bezproblémů podívat na vše, co Apple nabízí.

Musím říct, že Apple Store byl zřejmě nejplnějším obchodem ve Vídni a to zejména díky tomu, že všechny High Fashion obchody omezovaly vstup na určitý počet zákazníků současně. Zatímco v posledních letech bylo pravidlem, že pokud něčeho byl nedostatek, tak toho zkrátka byl nedostatek a tím to končílo, zboží jste nesehnali ani v Apple Store, letos je to jinak. Zatímco na některé věci čekáte u prodejců v ČR/SR týdny i měsíce, v Apple Store ve Vídni bylo den před lockdownem dostupné vše, na co jste si jen vzpoměli.

Fotogalerie iPhone 13 Pro apple store ad Apple Store vienna iphone 13 PRo window shopper apple store window +7 Fotek iPhone 13 PRo Apple Store window Vienna christmass 2021 vienna christmas market Vienna 2021 xmass Vanocni trhy viden 2021 Viden vanocni trhy Vstoupit do galerie

Co mi však přišlo nejzajímavější byla „vánoční“ výzdoba, která se nesla v duchu iPhone 13 Pro. Jednotlivé iPhony ve výloze byly umístěny před kruhová zrcadla, která jednak vypadala jako vánoční baňky, ale také prezentovala nové možnosti fotoaparátu iPhone 13 Pro. Trojice čirých zrcadel ukazovala v každém odrazu jiný pohled na svět a zatímco jedno přibližovalo, druhé bylo ultraširokúhlé a třetí širokoúhlé. Další zrcadla pak prezentovala barevné filtry, které jsou integrované do iOS 15 a umožňují si definovat vlastní nastavení filtrů. Škoda, že aktuálně se do Apple Store ve Vídni ani do žádného jiného obchodu s výjimkou potravin nedostanete, ovšem jakmile se opět obchody ve Vídni otevřou, určitě stojí jako vždy za návštěvu.