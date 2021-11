Nejlepší vánoční dárky pro jablíčkáře do 2 000 Kč

Také přemýšlíte nad tím, čím obdarovat svou rodinu nebo přátele, kteří vlastní zařízení od společnosti Apple? Nebo chcete udělat radost nějakým tím zajímavým příslušenstvím i sobě? Pak zde najdete ty nejlepší vánoční dárky pro jablíčkáře v cenové relaci od jednoho do dvou tisíc Kč.

Xtorm 20W PD Fuel Series Solar Charger 10.000mAh

Sháníte-li skutečně univerzální powerbanku, která navíc něco vydrží, měli byste věnovat pozornost tomuto modelu společnosti Xtorm. Ten je totiž vybaven výkonnou integrovanou LED svítilnou, díky které se stane užitečným pomocníkem na vašich cestách. 20W nabíjení pak zvládne obsloužit mobilní telefony, tablety, sluchátka, i jiné nositelnosti, a to rovnou ve třech případech najednou. Nabízí totiž dva výstupy USB-A a jeden USB-C. Velkou výhodou je také přítomnost solárního panelu, který dokáže baterii dobíjet a vy tím můžete získat nějakou tu energii bez nutnosti hledání elektrické zásuvky navíc. Nechybí ani odolnost proti vodě (IPX4) a pádu.

Prestigio ReVolt A6

Hledáte-li skutečné nabíjecí „monstrum“, Prestigio ReVolt splní vaše očekávání. Najednou totiž zvládne nabíjet až 6 zařízení, kdy máte k dispozici čtyři porty pro rychlé nabíjení, využít lze 2× USB-C o výkonu 20 W a podporou Power Delivery i další dva porty USB 2.0 s výkonem 18 W a podporou standardu Quick Charge. Součástí balení jsou i všechny potřebné kabely k nabíjení vašich zařízení celé rodiny. Nechybí pak ani plocha s bezdrátovým 10W nabíjecím rozhraním podporující Qi standard, třeba právě pro vaše sluchátka a vyhrazená plocha pro nabíjení Apple Watch.

Chytrý náramek Xiaomi Mi Band 6 NFC

Nepatříte-li mezi ty nejnáročnější uživatele, kteří potřebují Apple Watch nebo řešení společnosti Garmin, ale rádi byste si trackovali svou aktivitu, je k tomu chytrý náramek od společnosti Xiaomi naprosto ideální. Vzhledem k poměru cena/výkon totiž nabídne maximum možností. Nechybí mu 1,56“ AMOLED displej, sledování saturace krve kyslíkem, přesné měření spánku, které na základě změn v srdečním tepu poskytuje i vědecké rady. A k tomu jsou zde ještě NFC platby, které fungují i bez připojeného telefonu.

iHealth váha FIT HS2

Díky chytré váze společnosti iHealth snadno zjistíte např. účinek změny svých stravovacích návyků, nebo získáte přesné údaje o efektivitě vašich tréninků. Sledováním změny tělesných ukazatelů rychle zamezíte nepopulárnímu jojo efektu a ztrátě svalové hmoty, stejně jako jiným chybám, kterých můžete při dietě a tréninku nechtěně docílit. Po synchronizaci váhy s aplikací iHealth MyVitals můžete sledovat plnění svých cílů, historický progres a mnoho dalších ukazatelů, a to až u osmi uživatelů.

Samsung Antibakteriální UV čistička

Chcete-li se zbavit mikroorganizmů přítomných na zařízení, rozhodně jej nestačí otřít do trička. UV čistička však dokáže zničit až 99 % škodlivých bakterií a konkrétně tato současně vložený chytrý telefon také bezdrátově nabije. Disponuje dvěma UV lampami, které sterilizují povrch vloženého předmětu z horní i spodní strany. V průběhu sterilizace je přitom sama vzduchotěsně uzavřena pomocí víka s magnetickým patentem. Její používání je ale jinak skutečně snadné, protože k jejímu ovládání slouží vlastně jen jediné tlačítko. Vejdou se do ní všechna zařízení do velikosti displeje 7“. Celkový výkon je pak 10 W.

Reproduktor JBL Clip 4

Je designově líbivý, snadno přenosný a především také voděodolný (samozřejmě tedy také s odolností i proti prachu). Letní párty u bazénu, podzimní za mlhy ani ty zimní na sněhu tak nejsou pro reproduktor sebemenší problém. Zařízení na to, jak je malé, nabízí překvapivě bohatý originální zvuk. Celý povrch je pak vyrobený z odolné tkaniny v mnoha barevných variantách a se skutečně zajímavými detaily. Integrovanou karabinu snadno připojíte k batohu, tašce, pásku nebo přezce, takže svou oblíbenou hudbu můžete mít vlastně pořád u sebe. Tu si ostatně můžete užívat po celých dlouhých 10 hodin.

SanDisk iXpand Flash Drive Luxe 256GB

Pokud trpí váš iPhone nebo iPad docházejícím prostorem interního úložiště, existuje poměrně snadné a elegantní řešení, jak jej rozšířit. Tzv. OTG disky, mezi které patří i tento model od společnosti SanDisk, jej totiž patřičně rozšíří. Např. filmy, seriály a další videa tak už nemusíte mít v paměti zařízení, ale můžete je přesunout právě sem, odkud je lze samozřejmě také prohlížet. To ostatně platí i o fotografiích a jakýchkoli dalších datech. 256 GB navíc vám pak jistě na nějakou tu dobu zase vydrží. Díky USB-C konektoru na druhé straně pak můžete obsažená data snadno kopírovat třeba do svého MacBooku.

Swissten Wireless 4v1 MFi

Pokud vlastníte nejen iPhone, ale i AirPody a Apple Watch, tak nabíječka Swissten dokáže obsloužit všechna tato zařízení. Apple Watch a AirPody nabije bezdrátově, iPhone se pak ustaví do Lightning konektoru a přítomen je ještě USB konektor pro nějaké další zařízení, které propojíte kabelem. Nabízí certifikát Made For iPhone (MFi) a disponuje celkovým výkonem 45 W, Qi je samozřejmostí. Díky funkci PowerDelivery pak iPhone 8 či novější modely tohoto telefonu dokáže dobít na 50 % kapacity baterie za pouhých 30 minut.

Moza Mini-S Essential

Pokud jste náruživými fotografy a filmaři, tak vám gimbal od na trhu již dlouho zajeté společnosti Moza pomůže vytvořit klidný, neroztřesený obraz i během vašeho vlastní pohybu. S teleskopickou rukojetí navíc získáte více úhlů pohledu. K zařízení se iPhone snadno připojí přes technologii Bluetooth. A protože gimbal zvládne pracovat se zařízeními, která neváží více jak 260 g, je jedno, jakou generaci iPhonu vlastníte. Celková hmotnost stabilizátoru je pak 500 g a na jedno nabití dokáže vydržet v provozu až 8 h.

Sluchátka Jabra Elite 3

Tato TWS, neboli zcela bezdrátová, sluchátka, jsou navržena pro bohaté, plné basy a výkonný přizpůsobitelný zvuk. Navíc poskytují hned čtyři mikrofony pro čisté hovory i na cestách, díky čemuž váš zvuk dostane skutečnou svobodu. Sluchátka byla také speciálně navržena pro izolaci hluku, když ale budete potřebovat slyšet, co se kolem vás děje, chytrá technologie příposlechu využije vestavěné mikrofony ve sluchátkách k zachycení externích zvuků a přehraje vám je z reproduktorů do uší. Výdrž baterie samotných sluchátek je až 7 hodin, 28 hodin pak v kombinaci s jejich nabíjecím pouzdrem a na výběr máte dokonce hned ze čtyř barevných variant.

